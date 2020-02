O fotografie revoltătoare a fost postată pe Facebook de un internaut, în care se poate vedea cum piciorul imobilizat al unui pacient este contrabalansat cu un bidon cu apă, legat cu tifon, fotografie despre care acesta spune că este realizată în Spitalul Județean „Sfântul Pantelimon” din Focșani.

„Această fotografie este adresată Domnului Deputat Oprisan si in special Directorului Spitalului,daca este posibil asa ceva,această poza este facuta de mne personal astăzi in data de 10.02.2020,unde un prieten deal meu este internat la secția de ortopedie,si drept dovadă acestă poza spune tot,la cum sunt tratați pacienți în spitale.Mai fraților,mai Domnule primar,mai Domnule Director al Spitalului,nu asi vrea sa ma apuc sa vb vulgar s-au obscen,asa ceva nu este posibil ca sa ajungem in situatia de gen,sai legăm de piciorul pacientului,2 bidoane de apă,unul de 5 litri,si unul de 2 litri,ca sai steie piciorul ridicat.Nu pot sa cred absolut de loc,prin ce situații pot trece fiecare pacient în parte,si la cum.sunt tratați,ca fapt real astăzi la prima oră i sa cerut 1000 de lei ca sai puna proteza,deci in putine cv bani se cer cit ai sclipi,am înțeles că peste tot trebuiesc bani,dar acordați sprijinul si grija pacienților cum trebuie,nu cu bidoane de apă,rusine totală😡😡distribuiți sa vada o țară întreagă,ultimile aparate de noua generație folosite la Spitalul Județean Sf.Pantelimon Focșani”, a scris prietenul pacientului.În urma apariției fotografiei, Direcția de Sănătate Publică Vrancea s-a autosesizat și efectuează verificări.

