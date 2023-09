Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut azi o intervenție de excepție în Parlamentul European. În cadrul acesteia, Rareș Bogdan a expus fără menajamente ipocrizia de care dau dovadă forurile europene în relația lor cu România.

„Excelentele voastre,



Ne-ati mintit! Ne-ati mintit in mod repetat. Ne umiliti si pacaliti constant desi suntem cetateni europeni model, responsabili si deschisi, toleranti si extrem de muncitori.

Am facut eforturi uriase si am deschis larg usile pentru 6 milioane de cetateni ucrainieni ce fugeau din fata agresiunii inacceptabile si incalificabile a lui Putin.

Ne punem la grea incercare fermierii nostri ramasi cu mii de tone de cereale in hambare sau pe camp pentru a primi cerealele ukrainiene ce trebuie sa ajunga in Nordul Africii si Europa Occidentala, insa care raman in cantitati uriase si pe teritoriul Romaniei. Ne-am securizat granitele si tocmai azi dimineata romanii de la granita sudica cu Ukraina au primit mesaje de informare si avertizare cu privire la protejarea de bucatile de drone ce cad de pe celalalt mal atacat in rafale de rusi.

Nu sunteti capabili sa puneti presiune si sa il opriti pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili si sfida o tara cu 25 de milioane de cetateni europeni.

Nehammer sfideaza si umileste NU doar Romania si pe romani, el isi bate joc de eurosistem, de voi toti, de la Consiliu pana la tine, in mod special, Draga Ursula.

Tu, Roberta, Charles Michel ne faceti promisiuni peste promisiuni iar noi privim cum Romania, exemplu al tolerantei etnice si religioase, al parteneriatului corect si asumat pentru fortele militare NATO este bantuita de stafia extremismului, anti-europenismului si intolerantei, ba mai nou, e drept ca inca izolat, chiar si al unui inceput de pan rusism si pan asianism. Partide marginale au devenit periculoase din cauza refuzului Austriei de a ne accepta in Schengen si al Vostru de a fi incapabili de a-l convinge pe cancelarul austriac Nehammer ca greseste grav fata de Europa Comuna si fata de solidaritatea Constructiei Europene.

Vorbim in termeni elogiosi de viitorul Europei, dar toleram ca un fost ministru de Externe al Austriei, ce dansa la nunta cu dictatorul Putin, sa anunte ca s-a mutat in orasul dicatorului, la Sankt Petersburg.

Aud cuvinte ca solidaritate, unitate și alte glume. Care solidaritate? Ce au cerut romanii care sunt umiliti pe coridoare marginale in aeroporturi?

Ce unitate si egalitate de sanse când romanii stau la cozi kilometrice la granite?

Am fost primii care am adoptat buget de 2% pentru aparare, iar acum mergem pe 2,5%. In timp ce noi securizam frontiera, altii se dezvolta! Romanii au aparat Europa in ultimii 500 de ani. Am livrat petrol, gaze, lemn, uraniu, apa, dar mai ales inteligenta! Iar pentru a ne apara tara, a trebuit sa negociem permanent.

Ne-ati hranit cu iluzii, dar am ramas si ramanem europeni. Asta în timp ce Austria vânează contracte, iar Romania asteapta respectul cuvenit. ATAT!

RESPECT si SANSE EGALE”

