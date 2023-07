iPhone 15 va aduce una dintre cele mai dorite schimbări pentru un telefon mobil: autonomie crescută. Bateria va avea o capacitate mult mai mare la noul model lansat de Apple, din ceea ce se cunoaște până în acest moment.

Apple este cunoscută pentru inovațiile sale în domeniul tehnologiei, dar și pentru secretomania sa. De aceea, orice informație despre noile modele de iPhone este așteptată cu nerăbdare de fanii mărcii. Anul acesta, Apple ar urma să lanseze seria iPhone 15, care promite să aducă o serie de îmbunătățiri față de generația anterioară. Iată ce se știe până acum despre noile iPhone 15!

Baterii mai mari și mai puternice

Una dintre cele mai importante schimbări pe care le va aduce seria iPhone 15 este mărimea bateriilor. Potrivit unor surse din China, care au legături cu Foxconn, compania care produce iPhone-urile pentru Apple, noile modele vor avea baterii mai mari și mai puternice, care vor oferi o autonomie sporită.

Concret, iPhone 15 va avea o baterie de 3,877mAh, față de 3,279mAh cât are iPhone 14. iPhone 15 Plus va trece la o baterie de 4,912mAh, față de 4,325mAh cât are iPhone 14 Plus. iPhone 15 Pro va avea o baterie de 3,650mAh, față de 3,200mAh cât are iPhone 14 Pro. În sfârșit, iPhone 15 Pro Max va folosi o baterie de 4,852mAh, față de 4,323mAh cât are iPhone 14 Pro Max.

Aceste cifre arată că Apple a mizat pe creșterea capacității bateriilor pentru a face față cerințelor tot mai mari ale utilizatorilor. Cu toate acestea, această schimbare are și un dezavantaj: greutatea telefoanelor va crește ușor. Dar probabil că acest lucru nu va deranja prea mult pe cei care își doresc o durată mai mare de viață a bateriei.

Spațiu de stocare dublat

O altă surpriză plăcută pe care o pregătește Apple pentru seria iPhone 15 este dublarea spațiului de stocare pentru versiunile de bază ale modelelor. Astfel, dacă până acum versiunile de bază aveau 128GB de memorie internă, acum vor avea 256GB.

Aceasta este o veste bună pentru cei care își folosesc iPhone-ul pentru a face fotografii, videoclipuri sau pentru a descărca aplicații și jocuri. Cu un spațiu de stocare dublu, nu vor mai trebui să se îngrijoreze că vor rămâne fără loc sau că vor trebui să plătească pentru servicii de stocare în cloud.

Nu se știe încă dacă această creștere a spațiului de stocare va însemna și o creștere a prețurilor. Apple nu a făcut niciun anunț oficial despre data lansării sau despre costul noilor modele de iPhone. Dar dacă ne luăm după anii precedenți, putem presupune că seria iPhone 15 va fi disponibilă în toamnă și că prețurile vor fi similare cu cele ale seriei iPhone 14.

Seria iPhone 15 se anunță a fi una dintre cele mai interesante și performante lansate de Apple până acum. Cu baterii mai mari și mai puternice și cu spațiu de stocare dublat, noile modele vor satisface nevoile și așteptările celor mai pretențioși utilizatori. Nu ne rămâne decât să așteptăm cu nerăbdare momentul în care Apple va dezvălui oficial toate detaliile despre noile iPhone 15!