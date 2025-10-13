Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Prima repriză a fost una destul de închisă, fără vreun șut pe poartă, însă România a avut câteva oportunități.

Mihăilă (7) a reluat spectaculos pe spate de la 15 metri, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Șutul lui Hagi (15) a fost blocat, după care Rațiu a tras pe lângă buturile lui Schlager. Bîrligea (42) a pătruns în careu, dar șutul său a fost blocat de Alaba.

Oaspeții au început mai bine repriza secundă și puteau deschide scorul prin Sabitzer (49), al cărui șut a fost respins de Ionuț Radu de la vinclu.

Portarul echipei Celta Vigo a avut o ieșire inspirată în fața lui Laimer, care era singur în careu (56).

Austria a atacat mai mult, dar România s-a apărat bine, grupat, fără a le oferi spații oaspeților. Jucătorii pregătiți de Mircea Lucescu au reușit să creeze pericol la poarta oaspeților, fiind lipsiți de șansă în câteva rânduri. Mihăilă (60) șutat de la 20 de metri, dar mingea a lovit bară. Man (62) a tras de la 22 de metri, dar balonul s-a dus peste poartă. Rațiu (69) a interceptat o minge, a pătruns și a șutat, dar Schlager a respins salvator.

România a obținut victoria, una meritată, la ultima fază, după un atac prelungit.

În min. 76, un spectator a pătruns pe teren, fiind evacuat de forțele de ordine în scurt timp.

Fundașul Ovidiu Burcă a primit cartonaș galben, astfel că va rata următoarea partidă a tricolorilor, pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

România – Austria 1-0 (0-0)

Au marcat: Virgil Ghiță (90+5).

București, Arena Națională: 39.541 spectatori

Preliminariile Cupei Mondiale 2026 – Grupa H