Continuam seria dezvaluirilor despre cum au fost distruse si bagate in faliment societati de stat in favoarea firmelor din afara tarii.

Cazul singurei fabrici de seringi de unica folosinta din Romania – Sanevit Arad. Desi a fost o investite a statului roman dupa 1989, in urma presiunii importatorilor, Guvernul a decis anularea unei hotarari prin care spitalele cumparau produse romanesti. In scurt timp, a intrat in faliment. Asa s-a ajuns ca Romania sa depinda de importuri din China si sa fie la mana unor importatori care au transformat pandemia din acest an intr-o afacere de sute de milioane.

Dupa incercari succesive de privatizare, fabrica de seringi a ajuns sa produca componente pentru oua Kinder. Desi s-a cerut reluarea productiei si revitalizarea fabricii, politicienii au ramas insensibili.

Inca un caz scoala despre cum interesele Romaniei sunt aruncate la gunoi.