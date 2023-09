Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună sera dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. Buna sa ne fie decizia pe care o vom exprima când vom vota! Birocrația îngroapă România iar corupția o ucide! Exact ca in povestea cu pisica cu noua vieți, și România noastră vrea sa se vindece, vrea sa performeze, vrea sa crească, sa strălucească, sa fie la loc de cinste și sa se definească prin pace și stabilitate.

Zic aceste lucruri pentru ca resursa umană oamenii acestei minunate tari pot face schimbarea in bine de la nivel individual pana la sistemul general. Campania nu a început oficial, dar neoficial da, și asistam la tot felul de dezvăluiri care Timp de atâția ani au fost lăsate la dospit sa facă bani. Iar bani s-au făcut și se fac mulți din droguri, din etnobotanice, din prostituție, din taxa de protecție care uite ca mai este, din șpagă la autoritățile responsabile de control. Și cazul Crevedia este subiect de „așa nu” și de studiat in scoli. Cazul Taverna Racilor este la fel de revoltător. De ce? Pentru ca tot murim, doar ca nu bubuim de la o explozie produsă de combinațiile ilegale de propan cu butan, ci murim pacăliți ca mâncam sănătos, proaspăt și, culmea, mai dam și bani pentru asta! Da, cunosc deja criticile ca „ce ne trebuie fițe sa mâncam fructe de mare, ca mai bine mâncam din coteț”?! Ok, fiecare are dreptate in cazul lui și gusturile nu se discuta, cum nici alegerile pe care plătești bani grei ca sa te răsfeți cu ceea ce nu ai acasă, ceea ce nu gătești in mod obișnuit acasă. Eu când merg la un restaurant, merg cu toată familia, este acel timp de calitate in care ne bucurăm ca suntem împreuna și fiecare își comanda ce dorește, cu toată încrederea ca servim mâncare proaspătă, curată. Ca acea mâncare este depozitată in condiții extraordinare de siguranța, nu pentru ca vorbim de lucruri sensibile. Fructele de mare, peștele nu pot fi ținute la caldură, nu pot fi congelate și decongelate de cate ori e o comanda. Cu atâta piper și sare nici gustul la mâncare nu se mai simte sa stii măcar dacă e risc de toxiinfecție sau doamne ferește e fatal. Persoanele cu imunitatea scăzută nu pot face fata unei Infecții cu peste sau fructe de mare vechi, dar proaspăt decongelate. Înțelegeți cât de grav este? E o ruleta rusească! Cum arată bucătăria contează, cum arată grupul sanitar la fel, nu ii poți lasă sa funcționeze când găsești atâtea nereguli, mâncare veche, icre expirate mizerie in Bucătărie, rafturi îmbâcsite de murdărie. V-am citit reacțiile și da, cred ca aveți dreptate. Îți aduci copiii la restaurant sau părinții și apoi nu ii mai vezi, ca nu au mai putut fi salvați in spital, după ce au mâncat stridii proaspete de câte luni, și calamari proaspeți curățați de miros și mucus sau cum se numește pelicula aia nenorocita care se pune pe carnea putrezita. Mai e ceva: sursele noastre ne-au spus ca transportul de fructe de mare nu a fost făcut conform legii adică la temperaturi scăzute! Iată cum fructele de mare plecau din Giurgiu in București, un singur exemplu, la 40 de grade in condiții improprii. România, trezește-te! Unii te fura, alții te droghează, alții îți vând pe bani grei otrava și corupții din sistem numără banii. Astăzi dacă nu reacționați, nu o sa mai plătiți sa trăiți ci o sa plătiți sa muriți! Cum? Așa! Fiind indiferenti la tot ce e in jurul vostru! Nu exista „ce îmi pasa mie ca Taverna racilor punea in farfurii mâncare stricata care ii baga in spital pe prostii aia care dau bani!”. Gândiți-va ca asta se poate întâmpla oricui. Sa nu te bucuri de necazul altuia! Sa stii ca binele odată semănat ajungi sa îl culegi in timp! Români, nu cultivați raul! Așteptăm pe durata emsiunii și un punct de vedere din partea ANPC. Am încredere ca Horia Constantinescu și Paul Anghel de la ANPC, ca vor acționa in interesul cetatenilor și nu in interesul parveniților ce fac bani cu orice risc! Nu atac ANPC este o autoritate vitala statului roman. Am încredere ca Autoritatea Naționala de Protecție a Consumatorilor este pe mâini bune cât e volanul la Horia Constantinescu! Uitați, domnule Ciolacu de ce trebuie sa alocați bani acestei autorități. Stimați guvernanți, vă cer să continuați aceste controale și să le faceți cu simț de răspundere, nu doar în localurile de fițe, ci oriunde se mănâncă în această țară. Felicit ANPC pentru că ne pune sănătatea la adăpost și ne ferește de astfel de mafioți care vând otravă pe bon fiscal. De altfel și la ANSVSA e nevoie de bani, ca sa se facă astfel de controale la nivel național. Dați milităria jos din pod, domnule Ciolacu, soarta românilor e în mâinile dumneavoastră acum! Viața are prioritate! Însă nu uitați că existăm să vindecăm nu să rănim. Existăm să iubim nu să urâm. Existăm să creăm nu să distrugem. Iubirea se întoarce la cel ce iubește bucuria se întoarce la cel ce dăruiește! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir