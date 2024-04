Fostul premier Adrian Năstase face declarații uluitoare despre războiul de la graniță. În interviul dat, acesta a avut constant abordări favorabile Rusiei și Chinei comuniste. Adrian Năstase a susținut, printre altele, că Ucraina ar trebui să accepte ”faptul că o parte din teritoriul său este și va rămâne sub controlul Rusiei”. Mai mult, fostul premier spune că România ar trebui să se gândească la întărirea legăturilor cu China.

„Soarta acestui conflict, pe care unii il doresc inghetat si care ar duce dupa aceea la negocieri care sa insemne un tratat de pace, creeaza o mare nemultumire in Ucraina care, pe de o parte, ar trebui sa accepte faptul ca o parte din teritoriul sau este si va ramane sub control Rusiei, dar si pentru Rusia, care este in ofensiva si spera sa rezolve mai ales unele zone de ocupatie in partea de sud spre Odesa si cu eventuala deschidere spre Transnistria.

Pentru Turcia, ideea că România ar putea să devină cea mai mare bază NATO din această zonă a Europei este destul de enervantă și au fost câteva reacții din punctul ăsta de vedere.

Dup[ 10 ani de la momentul aderării noastre, aderare acceptată inclusiv de Rusia, în mod categoric Ucraina s-a opus aderarii noastre la NATO. Ucraina a trimis o scrisoare Secretarului Generale NATO prin care spunea că România are un conflict deschis cu vecinii – se referea la conflictul nostru cu Ucraina și au cerut în zilele premergătoarea deciziei ca acest lucru să nu se întâmple.

Cred ca trebuie sa ne gandim si la alte ancore de securitate. Raman la obsesia relatiei pe care am avut-o cu China, relatie foarte stransa si pe care o neglijam, din pacate, in timp ce alte state au intarit relatia cu China. Noi suntem in interiorul acestei panze de paianjen, ceea ce cred ca nu ne face bine la securitateȚ, a declarat fostul premier Adrian Năstase, la un post TV.