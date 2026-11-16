Tânăr din Buzău condamnat pentru deținerea de droguri sintetice în gara Focșani

„Condamnă pe inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de deținerea de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, la o pedeapsă de 6 luni închisoare. Anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală definitivă prin neapelare la data de 31.12.2025.
Contopește pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cunatumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre următoarele entități din comunitate menționate în baza de date afișată de Direcția Națională de Probațiune, respectiv Primăria Râmnicu Sărat, jud. Buzău sau Căminul pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” din Râmnicu Sărat, jud. Buzău (tipul de activitate va fi stabilit de către consilierul de probațiune).
Supravegherea executării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse inculpatului se va realiza de către Serviciul de Probațiune Buzău. Constată că fragmentele vegetale ridicate de la inculpat au fost distruse după extracție ori au fost consumate în timpul analizelor de laborator.
Obligă inculpatul la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea.”