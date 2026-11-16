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Tânăr din Buzău condamnat pentru deținerea de droguri sintetice în gara Focșani

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 nov. 2026, 10:33
SursăMonitorul de Vrancea

Instanța din Vrancea a condamnat un tânăr originar din Buzău la un an și două luni închisoare, pedeapsă suspendată sub supraveghere, pentru deținerea de canabinoizi sintetici în gara Focșani.

Un bărbat din județul Buzău a fost trimis în judecată de procurori pentru deținerea de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Fapta s-a petrecut în vara anului trecut, când inculpatul a fost oprit de polițiștii de la Transporturi Feroviare pe peronul gării din Focșani.

Analizele de laborator au confirmat că substanța sechestrată era un canabinoid sintetic, cunoscut popular sub denumirea de „drogul fantomă”. Procesul s-a desfășurat într-un timp scurt, inculpatul colaborând cu organele judiciare și prezentând o versiune a faptelor.

Potrivit declarațiilor sale, bărbatul se afla în Focșani în scopul achiziționării de substanțe interzise. A cumpărat cinci doze, împachetate individual în folie de plastic, de la o persoană necunoscută, pentru suma de 50 de lei, într-o tranzacție avută loc în cartierul Sud.

Din două dintre doze, inculpatul a confecționat o țigară pe care a început să o fumeze în timp ce mergea spre gară. Celelalte trei plicuri le-a ascuns în buzunarul drept de la pantaloni. Comportamentul său l-a atras atenția polițiștilor, care l-au legitimat și au descoperit substanțele.

Judecătoria a ținut cont de atitudinea cooperantă a inculpatului, care are anterior o condamnare definitivă pentru o infracțiune similară. Curtea a anulat suspendarea pedepsei anterioare de un an închisoare și a aplicat o nouă pedeapsă de șase luni închisoare pentru fapta recentă.

Condamnă pe inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de deținerea de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, la o pedeapsă de 6 luni închisoare. Anulează suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală definitivă prin neapelare la data de 31.12.2025.

Contopește pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cunatumul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre următoarele entități din comunitate menționate în baza de date afișată de Direcția Națională de Probațiune, respectiv Primăria Râmnicu Sărat, jud. Buzău sau Căminul pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” din Râmnicu Sărat, jud. Buzău (tipul de activitate va fi stabilit de către consilierul de probațiune).

Supravegherea executării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse inculpatului se va realiza de către Serviciul de Probațiune Buzău. Constată că fragmentele vegetale ridicate de la inculpat au fost distruse după extracție ori au fost consumate în timpul analizelor de laborator.

Obligă inculpatul la plata sumei de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Vrancea.

a decis instanța din Vrancea Judecătoria Vrancea

Hotărârea penală a fost pronunțată cu drept de apel, termenul limită pentru contestare fiind de zece zile de la data comunicării. Fragmentele vegetale sechistrate au fost distruse după extragerea probelor sau consumate în timpul analizelor de laborator.

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