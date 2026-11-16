Tânăr din Buzău condamnat pentru deținerea de droguri sintetice în gara Focșani

Publicat 16 nov. 2026, 10:33 Sursă Monitorul de Vrancea

Instanța din Vrancea a condamnat un tânăr originar din Buzău la un an și două luni închisoare, pedeapsă suspendată sub supraveghere, pentru deținerea de canabinoizi sintetici în gara Focșani.

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