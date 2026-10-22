Politica· 1 min citire

CCR a admis sesizarea lui Sorin Grindeanu privind ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională (foto: Inquam Photos)

Curtea Constituțională (foto: Inquam Photos)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Vrancea ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat22 oct. 2026, 15:51
Actualizat22 oct. 2026, 15:52
Sursărealitatea.net

Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind ordonanța referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură. Contestația a vizat limitele atribuțiilor unui executiv interimar și intervenția acestuia în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.

Sorin Grindeanu a contestat atribuțiile Guvernului Bolojan după demitere

Liderul PSD a reclamat că executivul condus de Ilie Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile constituționale atunci când a adoptat și a trimis spre publicare ordonanța privind programul SAFE, în mai 2026, potrivit Realitatea.NET

Potrivit argumentelor prezentate în sesizare, actul normativ a fost adoptat după ce Parlamentul retrăsese încrederea Guvernului prin moțiune de cenzură. Sorin Grindeanu a contestat astfel dreptul executivului interimar de a lua această măsură în lipsa unui mandat politic deplin.

Ce a reclamat liderul PSD în sesizarea privind ordonanța SAFE

O altă critică a vizat faptul că ordonanța ar fi intervenit în domenii pentru care existau deja proiecte legislative aflate în dezbaterea Parlamentului.

În esență, liderul PSD a acuzat Guvernul Bolojan că ar fi ocolit procedura parlamentară și ar fi depășit limitele mandatului său după demitere. Admiterea sesizării îi dă câștig de cauză lui Sorin Grindeanu în această dispută constituțională.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe