ITM Vrancea a aplicat amenzi de 90.500 de lei în construcții pentru muncă nedeclarată

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vrancea a aplicat amenzi totale de 90.500 de lei în urma unor controale desfășurate între 12 și 16 octombrie 2026, în cadrul campaniei naționale împotriva muncii nedeclarate din sectorul construcțiilor.
Acțiunile de verificare s-au concentrat pe identificarea angajatorilor care utilizează personal fără forme legale și pe determinarea acestora să încheie contracte individuale de muncă. Scopul inițiativelor a fost reducerea consecințelor sociale și economice generate de eludarea legislației, precum și eliminarea neconformităților prin măsuri obligatorii.
În timpul campaniei, inspectorii de muncă au efectuat 15 acțiuni de control. În urma acestora, au fost constatate 27 de încălcări ale prevederilor legale, pentru care s-au dispus măsuri de intrare în legalitate cu termene stricte de realizare.
Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 90.500 de lei. De asemenea, au fost identificate două persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Pentru aceste situații, s-a dispus angajatorilor întocmirea și înregistrarea contractelor individuale de muncă, precum și plata contribuțiilor aferente.
Principalele neconformități constatate
Dintre încălcările semnalate de inspectorat se numără primirea la muncă a unor persoane fără transmiterea elementelor contractului în registrul general de evidență a salariaților, nepăstrarea copiilor contractelor la locul de muncă și neevidențierea reală a orelor prestate în foile colective de prezență. Inspectorii au constatat și necompensarea muncii suplimentare cu ore libere plătite sau cu un spor la salariu.
Majoritatea neconformităților au fost remediate direct în timpul controlului. Pentru celelalte, s-au stabilit termene stricte de realizare a măsurilor dispuse, urmând ca inspectorii să verifice respectarea acestora în perioada următoare.
Inspectoratul le reamintește angajatorilor obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual pentru fiecare salariat și de a ține evidența zilnică a orelor prestate, cu menționarea orei de începere și sfârșit a programului. Aceste documente trebuie supuse controlului inspectorilor de muncă.