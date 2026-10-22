ITM Vrancea a aplicat amenzi de 90.500 de lei în construcții pentru muncă nedeclarată

Publicat 22 oct. 2026, 08:46 Sursă Monitorul de Vrancea

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vrancea a aplicat amenzi totale de 90.500 de lei în urma unor controale desfășurate între 12 și 16 octombrie 2026, în cadrul campaniei naționale împotriva muncii nedeclarate din sectorul construcțiilor.

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