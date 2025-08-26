Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea au depistat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute, în urma unor controale desfăşurate la unităţi comerciale din judeţ, relatează News.ro. Descoperirea vine după ce, din luna iulie 2025, au fost înregistrate mai multe dosare penale privind punerea în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune.

Potrivit anchetatorilor, bancnotele descoperite pot fi uşor confundate cu cele autentice. Poliţiştii au intensificat verificările după ce, în ultimele luni, au apărut semnalări privind tranzacţii suspecte şi tentative de fraudă în mai multe zone din Vrancea.

În cadrul unei acţiuni desfăşurate pe 25 august 2025, oamenii legii au găsit nu mai puţin de 23.300 de bancnote false, dintre care 14.700 erau euro şi 8.600 dolari americani. Valoarea totală a acestora depăşeşte suma de 4,1 milioane de euro, au transmis autorităţile.

În urma acestei descoperiri, poliţiştii au deschis trei dosare penale, iar întreaga cantitate de bani falsificaţi a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor. Anchetatorii urmează să stabilească sursa bancnotelor şi reţeaua prin care acestea urmau să fie puse în circulaţie.

Autorităţile reamintesc faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare şi normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele reale este ilegală. Această interdicţie se aplică inclusiv în cazul reproducerilor care poartă menţiuni suplimentare sau sunt create ca jucării ori recuzită.

Sursa: Newsinn