„George Simion: Suntem impreuna si impreuna vom fi si de acum inainte. Asa cum v-am promis, inainte de a ramane vreo candidatura definitiva, unul dintre noi il va sustine pe celalalt. Si acum hotararea pe care am luat-o.

Anamaria Gavrila: S-a luat hotararea ca impreuna sa-l sustinem pe cel care are cele mai multe sanse. Pentru ca George Simion are un partid mare in spatele sau, are o structura, noi toti trebuie sa trecem peste partid, asa cum a spus si domnul Calin Georgescu si sa sustinem aceasta miscare dandu-i toate sansele. Asadar, eu ma voi retrage ca sa nu apar pe buletinul de vot si ca sa nu se imparta voturile. Ne place, nu ne place, este un numar limitat de candidati pe care ii avem pe buletinul de vot si noi trebuie sa alegem cu sufletul si sa intelegem si sa respectam decizia lui Calin Georgescu, care a luat-o impreuna cu noi.

George Simion: Ducem miscarea suveranista mai departe, continuam ce am inceput. Vom fi in fiecare zi impreuna si vom fi impreuna cu voi, uniti in constiinta, uniti in cuget si simiri. Mergem pana la capat. Nu este vorba despre o persoana, ci n principiu. Doamne ajuta!

Anamaria Gavrila: Doamne ajuta!”, au declarat cei doi, conform Realitatea PLUS.