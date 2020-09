Momentul 27 septembrie e unul hotărâtor și datorită faptului că politicienii, șerpi, în majoritatea cazurilor, se pliază pe nevoile comunităților. Dar doar declarativ. Pentru că intențiile lor, în mare parte, odată ajunși la „butoane”, sunt cu totul altele decât cele clamate. Să luăm exemplul PSD-ului – declarativ, sunt anti-corupție, mai nou, nu tolerează abuzuri, nu pun pe liste persoane cu probleme penale sau de integritate – dau doar câteva exemple – primarul comunei Tănăsoaia – condamnat în primă instanță, edilul orașului Panciu – cercetat pentru delapidare, primarul orașului Mărășești. În realitate, însă, n-au de unde să vină cu oameni noi, pentru că luptele interne sunt prea aprige iar baronii nu se lasă. USR, un alt exemplu. S-a născut talent și pare că moare speranță. În Vrancea clamează lupta, cot la cot cu PNL, împotriva lui Oprișan, la Focșani are blat cu primarul PSD Misăilă. PNL are, la fel, problemele unui partid mare care guvernează în vreme de pandemie, care trebuie să găsească soluții pentru digitalizare, pentru însănătoșirea unui sistem medical ținut până acum în viață doar cu aspirină și care trebuie să scoată din joben măsuri economice pentru evitarea recesiunii. Și mai sunt partidele apărute peste noapte – Pro România, de exemplu, al lui Ponta, cel care îl numea pe Oprișan o râmă politică, a declarat că nu va avea candidat la Primăria Focșani și că-l va susține pe actualul sclav politic al baronului – primarul în funcție – Misăilă PSD. Sigur că, în atari condiții, poporul întreabă – eu cu cine votez? Ca ziarist, nu-mi permit să sugerez o formațiune sau un politician, n-o s-o fac nici din civism, dar vă voi sfătui să mergeți la vot. Pentru că, indiferent de cine câștigă, adevăratul câștigător e electorul. Care, în orice moment de după scrutin, poate cere explicații, poate trage la răspundere, poate sancționa derapaje, are adevărata putere. Eu o să votez, ca de fiecare dată. Pentru că doar prin vot mă simt cu adevărat justificat când cer mai multe pentru comunitate, când sancționez derapaje, abateri de la promisiunile electorale sau jaful din bani publici.