Polițiștii vrânceni se confruntă cu un volum ridicat de dosare penale aflate în lucru. Potrivit datelor recente, Serviciul de Investigații Criminale (SIC) din cadrul IPJ Vrancea are în lucru 453 de dosare, gestionate de aproximativ 10 polițiști. Situația este și mai încărcată la Biroul de Investigații Criminale (BIC) din cadrul Poliției Municipiului Focșani, unde 20–22 de polițiști instrumentează nu mai puțin de 2.072 de dosare.

Raportul dosare/polițist ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea operativă și timpul de soluționare a cazurilor, în contextul în care presiunea pe anchetatori este una semnificativă.

De altfel, în rândul polițiștilor vrânceni, dar și la nivel național, există numeroase nemulțumiri care țin de condițiile de lucru și de încărcătura de dosare cu care se confruntă oamenii legii. (Cristi IRIMIA)