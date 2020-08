O nouă înregistrare explozivă în care fostul procuror Mircea Negulescu dezvăluie Caracatița șpăgilor, personajele-cheie, politicienii la care ajungeau banii, relatează Realitatea PLUS. Sunt nume grele invocate aici: Traian Băsescu, Elena Udrea, Liviu Dragnea. Veți afla și cine erau denunțătorii de serviciu, pe cine turnau și ce voiau să obțină în schimb. Toate detaliile în materialul EXCLUSIV Realitatea PLUS.

Mircea Negulescu: Nu m-am simțit folosit, mi-am făcut treaba

Fostul procuror Mircea Negulescu a declarat, în interviul acordat, în exclusivitate, Realitatea PLUS, că niciodată nu i-au fost trimiși mesageri de vreun politician și că Vlad Cosma era „un denunțător de serviciu”.

Negulescu spune că nu s-a simțit folosit de denunțătorii care veneau des la el.

Întrebat de jurnaliștii Realitatea PLUS Iulian Leca și Bogdan Muzgoci dacă nu s-a simțit folosit de denunțătorii care veneau la el, printre care Alexe, Blejnar, Cosma, care ar fi avut niște interese politice, fostul procuror spune că „nu m-am simtit folosit, eu mi-am facut treaba. Am documentat niste dosare pe care le-am instrumentat atunci si imi convenea. (…) S-au folosit singuri, ei isi faceau ei un bine (despre denunțători – n.red.). Exista niste reglementări legale in care beneficiezi de reducerea pedepsei. (…) V-am spus, tatal domniei sale, Mircea Cosma, a dat declaratie de bunavoie si nesilit de nimeni. A dat declaratie si nu a mintit. Au mai existat si altii, care n-au ajuns cunoscuti, alti informatori care veneau si dadeau”. Declarațiile s-au materializat in dosare, a mai confirmat Mircea Negulescu.

Până unde ajungeau banii din șpăgile lui Sebastian Ghiță

„Cu siguranta ajungeau si la partide, o parte din bani pentru finantarea campaniilor electorale. E clar”, a declarat Negulescu. La întrebarea jurnaliștilor Iulian Leca și Bogdan Muzgoci dacă banii ajungeau si in buzunarele unor persoane cu functii cheie in statul român, fostul procuror a confirmat acest lucru.

Despre posibila implicare a lui Traian Băsescu și dacă banii ar fi ajuns și la acesta, Negulescu spune că „nu știu, nu îl cunosc, dar e posibil”. Întrebat dacă s-a întâlnit și cu „personaje din jurul dl Băsescu, atinse si ele de caracatita aceasta”, fostul procuror a confirmat, răspunzând că era vorba de „multicei” bani.

Mircea Negulescu, despre rolul Elenei Udrea

Despre Elena Udrea, Mircea Negulescu spune că „e o doamnă deosebită. (…) O singura data am avut o intrevedere profesionala, mi s-a parut ok”. Fostul procuror spune ca nu a incercat să obțină ceva de la Udrea: „Nu am incercat sa obtin nimic. Aparuse in public ca vrea sa faca niste demersuri si atunci am sunat-o si ne-am vazut la Parchet. Da, sa vorbeasca cu noi, da”.

Întrebat de jurnaliștii Iulian Leca și Bogdan Muzgoci despre ce a vorbit cu Elena Udrea, Negulescu spune că nu i-a spus „nimic. (…) Nu stiu de ce a venit” și că îl cunoaște pe Traian Băsescu „de la televizor”.

„Nu stiu daca se pune problema in termenii astia cu celebru sau mai putin celebru. Niciodata, v-am spus, îl cunosc pe Băsescu de la televizor. Nu mi-a furnizat nimic (Elena Udrea – n.red.). Nici nu stiu care a fost motivul prezentei domniei sale la noi. (…) Păi m-am întâlnit oficial la birou. Stiau colegii.. toți. (…) Adica nu am avut vreo intalnire nu stiu cum, ne-am vazut la birou”, a mai sus Negulescu, în interviul acordat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Acesta spune că nu crede că a fost folosit de Udrea: „Nu stiu, nu cred. Chiar nu-mi dau seama. Da, nu stiu. Pentru ca discutia a fost foarte scurta si nu am avut nimic sa ne impartasim unul la celalalt”.

Ce spune Mircea Negulescu despre „republica procurorilor” și denunțarea protocoalelor cu SRI

„Deci, eu nu am avut mai multe lucrari pe protocoale. Pentru că infractionalitatea economico-financiara n-ai nevoie de protocol. Trebuie doar sa intri pe conturi, sa ridici facturi, sa vezi pe unde se duc banii.. n-am avut”, a explicat Negulescu.

„Da. Bănuiesc ca pana la urma este firesc sa existe niste protocoale intre sistem de culegere de date si informatii si un procuror care face o ancheta pentru că îi usureaza munca (…), lăsând la o parte alte lucruri care au fost spuse mediatic (…) mie mi se părea ok. (…) Nu cred ca au cum sa te influenteze. Nu cred lucrul acesta”, a mai spus fostul procuror.

Întrebat despre declarațiile directorului Departamentului juridic al SRI legate de modul in care se urmărește un dosar în momentul în care este sesizată o informație până ajunge pe masa judecătorilor, Negulescu a răspuns că „o fi fost mai curios el asa, nu stiu ce sa zic…”.

„Nu stiu sa va zic, că n-am participat niciodata la o astfel de… Nu știu daca puteti sa-l numiti supracontrol… Eu nu cred… Nu cred ca e chiar asa. (…) Nu, n-am intalnit astfel de stiuatii. Dar eu cred totusi ca e firesc sa avem un serviciu de culegere de date si informații puternic. Cred că este important pentru securitatea nationala si siguranta națională sa avem asa ceva si cred ca trebuie sa-si faca treaba”.

Mircea Negulescu: „Am și minusuri, și plusuri. Nu sunt o victimă. Vreau ca adevărul să iasă la lumină”

„Am si minusuri, am si plusuri. Acum vreau doar sa ma lupt ca adevarul sa iasa la lumina. (…) Nu sunt o victima, eu vreau doar ca lucrurile sa iasa la lumina asa cum au fost stabilite de noi, de colegii nostri, pentru că chiar am muncit”, a mai declarat Mircea Negulescu.

Dosarele politice din timpul mandatului lui Traian Băsescu

Despre dosarele politice instrumentate de DNA Ploiești din timpul celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu la Cotroceni, Mircea Negulescu spune că a fost o coincidență: „Eu am venit si am stat putin la DNA – 6,7 luni. Eu n-am simtit presiune politica si nicio alta presiune”, iar despre venirea la DNA Ploiești a lui Blaga, Blejnar, Udrea, a menționat că pe cea din urmă „a audiat-o ca martor”.

Negulescu a comentat și acuzațiile lui Sorin Blejnar că l-ar fi forțat să declare orice și să facă denunțuri pe numele lui Traian Băsescu: „Da. Dl Blejnar minte. (…) Nu i-am propus niciodata (să facă denunțuri – n.red.). Dl Blejnar minte”. Discuțiile dintre el și Blejnar s-au purtat în contextul unei relații „între procuror si inculpat, asta era relație”, a mai precizat fostul procuror, care a adăugat: „Nu imi aduc aminte sa fi facut vreun denunț”.

Negulescu: Sunt convins că o să iasă la iveală „caracatița”

Întrebat cum poate ieși adevărul la iveală în condițiile în care „caracatița este bine întinsă în întreaga țară”, Negulescu spune că este „convins că o să iasă la iveală”, cu ajutorul procurorilor, polițiștilor, „care sunt corecți”: „Sunt în parchete, sunt în poliție, sunt oameni de bună credință și o să vedeți că justiția nu e…”.

La întrebarea despre afirmațiile lui Traian Băsescu că ar fi mulți procurori ca el în parchetele din țară, care răspund politic, Mircea Negulescu spune: „Nu știu, intrebati-l pe el, nu stiu la ce se referea. Pai eu mi-as dori foarte tare ca el sa se raporteze la cum sunt eu astazi si să înteleaga ca dezvaluirile pe care le-am facut eu astazi sunt importante”.

„Politica este arta compromisului si atunci nu mi se pare nimic nefiresc”, iar compromisul din justiție este posibil „da, în România”, a adăugat Negulescu la comentariile jurnaliștilor Iulian Leca și Bogdan Muzgoci despre faptul că în timpul mandatului lui Băsescu s-ar fi întins „caracatița șpăgilor” atât de mult.

Mircea Negulescu, despre condamnarea lui Liviu Dragnea, Tel Drum și teoria „statului paralel”

Mircea Negulescu spune că modelul TelDrum creat de Liviu Dragnea era și la Ploiești, răspunzând la întrebările jurnaliștilor Iulian leca și Bogdan Muzgoci despre cum au ajuns companii de stat abonate la banii publici; „Asa se intampla si la Ploiesti. Tot așa. Erau cateva societati comerciale care erau abonate la banul public. E simplu”.

Posibila explicație pentru care Liviu Dragnea a fost condamnat ar fi că și-ar fi dorit mult mai mult în urma relației cu „statul paralel”, avansată de cei doi jurnaliști Iulian leca și Bogdan Muzgoci nu a fost respinsă de Negulescu: „E posibil, n-am de unde sa stiu. E posibil”.

„Eu cred ca au existat niste interese ale unor persoane si la un moment dat persoanele respective s-au suparat. Asta e părerea mea personală (…) Da, e posibil”, a spus Negulescu.

Fostul procuror mai afirmă că Liviu Dragnea este în închisoare pentru că „a învins justiția aici, nu statul paralel, cred ca justitia si-a spus cuvantul”. Negulescu spune că nu știe ce alte personaje politice sau din Justiție care au susținut teoria „statului paralel” au mai picat odată cu Dragnea: „Mi-e greu sa fac o analiza pe subiectul asta, pentru ca nu cunosc foarte bine, nici situatia lui Dragnea n-o cunosc, nici dosarul TelDrum nu-l stiu”.

„Deci, e clar că n-am facut parte din niciun stat paralel, nu am fost nici ofiter sub acoperire. E adevarat ca la un moment dat au existat niste colaborari legale pe care le-au avut cu SRI, în baza protocoalelor care existau, în sensul că ne foloseam de structura lor pentru interceptări. Era singura instituție care putea să ne asigure și cadrul legal și suportul tehnic”, a respins Negulescu teoria „statului paralel”.

„Eu cred că … nu știu dacă s-a închis dosarul cu TelDrum. E doar o chestiune de timp până lucrurile vor ieși la lumină. Exact cum este și în cazul meu, chestiune de timp”, a mai declarat Negulescu.

Ce spune Negulescu despre jocurile politice „pe spatele Justiției” – condamnări sau numiri în instituții

„Este evident că, la un moment dat, politicul are capacitatea să influențeze zona de justiție. În primul rând, prin aspectul legislativ. Parlamentul este cel care are posibilitatea să modifice legile în România. Și atunci este evident că, potrivit intereselor lor, au ajuns la un moment dat să subjuge într-o oarecare măsură Justiția din România”, a explicat fostul procuror.

Despre faptul că Sebastian Ghiță își dorea un șef la SRI, Negulescu a declarat: „Așa mi-a spus domnul Vlad Cosma pe înregistrare, eu nu am de unde să știu daca într-adevăr cuvintele îi aparțineau lui Sebastian Ghiță sau… E relatarea lui Vlad Cosma. Și, se pare că, într-adevăr, își dorea să fie pus un adjunct acolo”.

Mircea Negulescu a spus, din nou că nu a simțit presiuni politice în cei peste 20 de ani de muncă.

„Da, nu știu, eu nu am simțit influența politică în activitatea pe care am desfășurat-o. Nu am simțit că ar fi o chestie politică la mijloc sau … Am spus, urmăream banii și contractele”, a mai spus fostul procuror Mircea Negulescu în interviul acordat, în exclusivitate, jurnaliștilor Iulian Leca și Bogdan Muzgoci, la Realitatea PLUS.