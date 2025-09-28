Rapid București a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, în \”\”Primvs Derby\”\”, desfășurat pe Stadionul \”\”Ilie Oană\”\”, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pașcanu (24), care a reluat în plasă mingea respinsă de portarul Raul Bălbărău, la lovitura liberă executată de Elvir Koljic și acordată eronat de arbitrul Marcel Bîrsan, pentru un presupus henț comis de Paul Papp.

Meciul a fost unul tern, cu puține ocazii de poartă.

Rapid a mai avut o șansă notabilă prin Rareș Pop (17), care a reluat în coechipierul său Koljic mingea centrată de Jakub Hromada.

Petrolul și-a creat o oportunitate prin Gheorghe Grozav (34), al cărui șut de la 11-12 metri a fost blocat de un fundaș.

Rapid nu mai câștigase la Ploiești în \”\”Primvs Derby\” din 13 august 2011, potrivit LPF, când se impunea cu 1-0.

Meciul de sâmbătă a consemnat debutul antrenorului Eugen Neagoe pe banca tehnică a ploieștenilor.

Petrolul a ajuns la opt etape consecutive fără victorie (două egaluri, șase eșecuri), având cinci eșecuri la rând