FCSB a câștigat cu 3-0 în fața echipei scoțiene Aberdeen, joi seara, pe Arena Națională din București, meciul din manșa secundă a play-off-ului din Europa League, a doua competiție valorică din fotbalul european.

Partida tur, din Scoția, s-a terminat 2-2.

În urma celor două rezultate, campioana României la fotbal va evolua pentru al doilea an consecutiv în grupa Europa League.

În partida de la București, FCSB a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 45+2, dintr-un penalty transformat de Darius Olaru. Jucătorul lui Aberdeen care a produs penalty-ul, în urma unui henț în propriul careu, a văzut al doilea galben și a fost eliminat.

FCSB a profitat de omul în plus și a mai punctat de două ori în repriza a doua.

Adrian Șut a făcut 2-0 în minutul 52, cu un șut din afara careului, după o pasă scurtă primită de la Olaru.

A fost 3-0 în minutul 59, când Darius Olaru a marcat de la marginea careului, după o ce a primit mingea de la Valentin Crețu, la capătul unei curse de 40 de metri.