Echipa Realitatea vă pregătește o emisiune specială. Lansată de Ziua Națională, Realitatea Sportivă va găzdui o noua producție, prin care căutăm tinere talente și le deschidem calea spre succes. Moderată de Anamaria Prodan și Eduard Eremia, emisiunea se bucură și de colaborări de excepție.

„Anamaria împreună cu mine va incerca să descopere povești incredibilie din România, în unele vom investi chiar bani că să ne atingem visul și am chemat alături oameni specialiști din diverse domenii, de la entertainment la cooking”, a declarat Eduard Eremia la Realitatea PLUS.

Unul dintre primii colaboratori este cunoscutul bucătar Salvo Lo Castro.

„Ne aducem la un proiect nou, unde experiență mea de bucătărie la nivel internațional se pune împreună cu Eduard și vrem să descoperim și vedete noi in bucătărie, oameni performanți în bucătărie. Povestea se naște din Sicilia, acolo m-am născut, apoi am mers la Vatican am pregătit pentru Papa Ioan Paul și încă un papa, pentru familiile regale din Arabia Saudită, acum o saptămână am gătit pentru petreceri Ronaldo, Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert de Niro, am pregătit pentru niște oameni foarte importanți”, a declarat Salvo Lo Castro, masterchef.

Realitatea Sportivă și Realitatea Star au fost lansate de ziua dumneavoastră, de ziua românilor.