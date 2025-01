Numărul infecțiilor respiratorii din România a crescut alarmant în ultima săptămână, ajungând la peste 90.000 de cazuri, dintre care aproape 6.000 au fost diagnosticate cu gripă. Creșterea este dublă față de prima săptămână a anului, iar medicii avertizează că încă nu s-a atins vârful sezonului gripal.

Grupele de risc cele mai vulnerabile la complicații includ vârstnicii cu boli cronice, gravidele și copiii sub cinci ani. Un bebeluș de o lună a murit recent din cauza unei pneumonii bacteriene care nu a mai putut fi controlată.

Unitățile de urgență se confruntă cu un aflux masiv de pacienți, doar într-o singură cameră de gardă ajungând până la 200 de copii pe zi. „Cei sub 1 an predomină în rândul pacienților spitalizați. Joi, am internat peste 20 de copii, cel mai mic având doar 14 zile,” a declarat dr. Mihai Craiu.

Medicii subliniază importanța spălatului pe mâini pentru prevenirea infecțiilor și recomandă evitarea automedicației. Printre regulile esențiale pentru gestionarea simptomelor:

Evitați antibioticele fără prescripție medicală.

Consumați multe lichide pentru a fluidifica secrețiile.

Susțineți vindecarea cu vitamina C, D și zinc.

Odihna acasă este esențială.

În timp ce spitalele din Marea Britanie sunt deja copleșite de pacienți, România se pregătește pentru un scenariu similar, avertizează autoritățile sanitare.

