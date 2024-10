Ursula von der Leyen și-a reiterat apelul atât pentru o încetare a focului în Fâșia Gaza, cât și pentru eliberarea necondiționată a israelienilor încă ținuți captivi de Hamas.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul german Olaf Scholz și-au reluat apelurile la încetarea focului în Fâșia Gaza, la un an de la incursiunea Hamas în sudul Israelului ce s-a soldat cu peste 1.000 de morți și a declanșat un război.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că atacurile Hamas, în urma cărora 1.200 de israelieni au fost uciși și alți 250 au fost luați ostatici, au fost un exemplu de „sălbăticie de nedescris” ce nu poate fi justificată.

„Uniunea Europeană este alături de toți oamenii nevinovați ale căror vieți au fost distruse din temelii din acea zi fatidică”, a spus ea.

Aproape 100 de ostatici în Fâșia Gaza

Autoritățile israeliene au transmis că aproape 100 de ostatici rămân în Fâșia Gaza, dar se crede că mai puțin de 70 sunt încă în viață.

„După un an, situația umanitară din Gaza este îngrozitoare. Uniunea Europeană va continua să facă tot posibilul pentru a mobiliza asistență financiară și pentru a facilita livrările și distribuirea de ajutor umanitar către poporul palestinian, iar acum și în Liban.

Atacurile teroriste ale Hamas asupra Israelului au declanșat o spirală a violenței care a adus întreaga regiune într-o stare de tensiune și volatilitate extreme”, a spus ea.

Într-un an de lupte, peste 41.000 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza, însă ministerul Sănătății condus de Hamas nu face diferența între civili și combatanți în numărătoarea sa.

Olaf Scholz: „Hamas a declanșat o catastrofă pentru poporul palestinian”

Într-o înregistrare video publicată pe X, fostul Twitter, cancelarul german Olaf Scholz și-a exprimat regretul că „atât de multă suferință, atât de mulți morți” au avut loc de ambele părți ale conflictului.

„Prin atacul lor dezgustător asupra Israelului, Hamas a declanșat o catastrofă pentru poporul palestinian. Prin urmare, guvernul federal continuă să pledeze insistent pentru o încetare a focului, care trebuie să aibă loc în cele din urmă, astfel încât populația civilă din Fâșia Gaza să poată fi mai bine protejată și, bineînțeles, mai bine îngrijită”, a spus el.

În rugăciunile de la Bazilica Papală Sfânta Maria Majoră din Roma, Papa Francisc a făcut apel la Fecioara Maria pentru ajutor „în aceste vremuri oprimate de nedreptate și devastate de războaie”.

„Tu, care ești regina păcii, convertește mințile celor care alimentează ura, redu la tăcere zgomotul armelor care generează moarte, stinge violența care mocnește în inima omului și inspiră proiecte de pace în acțiunile celor care guvernează Națiunile”, a spus el.

Mai multe reacții din partea Europei sunt așteptate pe parcursul zilei de luni.

Loviturile asupra Fâșiei Gaza continuă

Armata israeliană a anunțat duminică o nouă ofensivă aeriană și terestră în Jabaliya, în nordul Fâșiei Gaza, unde se află o tabără de refugiați care datează din războiul din anul 1948 din jurul creării Israelului. Israelul și-a reiterat apelul, din primele săptămâni ale războiului, pentru evacuarea completă a nordului Gaza.

Se estimează că până la 300.000 de persoane au rămas în nordul puternic distrus, în timp ce aproximativ un milion au fugit spre sud. Aceste noi ordine au determinat mii de oameni să părăsească zona, mulți plecând pe jos, alții folosind măgari și căruțe, potrivit euronews.com.

„Nu am făcut nimic și ne-au atacat fără avertisment, fără să ne anunțe despre hărți sau orice altceva. Ne-au surprins de data aceasta și am fugit. Am plecat cu familiile și copiii noștri fără nimic, doar câteva haine”, a declarat Moe’n Khader, rezident al taberei.

Autoritățile palestiniene au raportat duminică lovituri israeliene puternice în Gaza, cel puțin 19 persoane fiind ucise într-un atac asupra unei moschei centrale.

Între timp, autoritățile israeliene au declarat că au plasat țara în stare de alertă maximă pentru potențiale atacuri, în timp ce se pregătesc să organizeze propriile comemorări pentru victimele atacurilor Hamas din 7 octombrie.