Un bărbat și fiul său, în vârstă de 13 ani, au murit înecați în Lacul Snagov, după furtuna de vineri seară. Potrivit Realitatea Plus, bărbatul era angajat al MAI și se afla într-o barcă pe lac împreună cu copilul său. După ore de căutări, cei doi au fost găsiți fără viață.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopții, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe lacul Snagov.

Scafandrii din cadrul ISU B-IF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliției Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice.

În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la fața locului.

Am intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandā mobil și 2 echipaje de prim ajutor,” a transmis ISU București Ilfov.

Un tânăr a murit și alți doi bărbați au fost grav răniți de un acoperiș care a căzut peste ei în Hârtiești, județul Argeș. Toți cei trei oameni erau din aceeași familie: tată, fiu și un nepot. Totodată, în Capitală, o femeie a ajuns la spital după ce a fost prinsă sub un copac doborât de vijelia puternică.