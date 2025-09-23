O angajată a unui hotel din Alba Iulia a reclamat că a fost agresată sexual de un bărbat care s-a prezentat drept client. Incidentul s-a petrecut în tura de noapte, în jurul orei 4 dimineața, când individul de 40 de ani a cerut o cameră pentru cazare.

Sub pretextul discuției cu recepționera, acesta și-ar fi schimbat brusc comportamentul. Dintr-un ton aparent prietenos, bărbatul ar fi trecut la amenințări și ar fi constrâns-o pe tânără să întrețină raporturi sexuale cu el.

După agresiune, suspectul a părăsit hotelul și a dispărut. Victima a sunat imediat la 112 și a povestit în detaliu ce i s-a întâmplat.

Polițiștii au început verificările și l-au identificat rapid pe bărbat. Acesta a fost găsit la domiciliu și dus la audieri.

După ce a fost interogat de anchetatori, individul a fost reținut pentru 24 de ore. El este acum cercetat oficial pentru viol.

Reprezentanții unității de cazare au fost contactați telefonic, însă nu au dorit să ofere declarații. Singurul mesaj transmis a fost că prioritatea lor este starea de sănătate și siguranța angajatei.

Cazul a intrat în atenția autorităților, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

