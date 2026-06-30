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Reprezentanții mișcării suveraniste, mesaj de susținere pentru Anca Alexandrescu și Realitatea PLUS

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat30 iun. 2026, 07:06
Actualizat30 iun. 2026, 08:14
SursăRealitatea PLUS

Reprezentanții mișcării suveraniste au venit special la sediul Realității PLUS pentru a transmite un mesaj clar de solidaritate cu realizatoarea Anca Alexandrescu și „Televiziunea Poporului”. Aceștia au adus cu ei un steag alb, explicând că gestul lor reprezintă un simbol al păcii, al credinței și al iubirii.

Prin această acțiune, activiștii au dorit să își exprime recunoștința față de postul nostru de televiziune și față de familia Realitatea pentru decizia de a rămâne în permanență de partea cetățenilor.

„Am venit la porțile Realității PLUS, Televiziunea Poporului Român, pe care am respectat-o, am iubit-o și o iubim în continuare, purtând cu noi acest steag alb. Ne dorim ca doamna Anca Alexandrescu să înțeleagă că acest demers este o dovadă că ne dorim ca Televiziunea Poporului să rămână a poporului.

Am adus aici simbolul păcii, al iubirii și porumbelul alb. Îi dorim doamnei Anca Alexandrescu multă sănătate, înțelepciune, pace în suflet și multă credință. De asemenea, transmitem cele mai calde gânduri și domnișoarei Alessia, pentru sufletul ei curat.”

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