Primarul Cristian Gentea a confirmat că proiectul a fost aprobat și că documentația completă a fost transmisă Companiei Naționale de Investiții (CNI), instituția care se va ocupa de realizarea noii arene. Edilul a precizat că procedurile administrative evoluează rapid, ceea ce indică faptul că investiția va prinde formă în perioada următoare.

„Sunt bani suficienți pentru partea de infrastructură, se va lucra masiv anul viitor. Guvernul s-a angajat prin hotărâre, e ordonanță de urgență, în care a spus clar că la 1 ianuarie 2027 vine cu restul de bani”, a declarat Gentea.

Facilități de top pentru sportivi și spectatori

Stadionul din Pitești va fi o construcție modernă, catalogată drept „de cinci stele” datorită facilităților incluse. Investiția considerabilă vizează dotări de ultimă generație, printre care un sistem LED de iluminare al fațadei. În interiorul arenei vor fi amenajate o sală de forță de peste 500 de metri pătrați, o sală de recuperare și două saune.

Complexul va include și un cabinet medical, un muzeu dedicat clubului FC Argeș și un magazin de prezentare al echipei din Trivale. Aceste dotări permit alinierea stadionului la standarde internaționale și oferă o experiență completă atât pentru sportivi, cât și pentru suporteri. Primarul Gentea a subliniat că finanțarea proiectului este asigurată, ceea ce va permite demararea lucrărilor într-un interval scurt.

Demolarea vechiului stadion și pregătirea terenului

Procesul de demolare al vechiului stadion a început în iunie 2023. Ritmul rapid al lucrărilor a permis finalizarea completă a acestui pas încă din august 2023, deschizând calea pentru construirea noii arene moderne.

