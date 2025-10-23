Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galați, că partidul va decide candidatul pentru Primăria Capitalei la începutul săptămânii viitoare, în cadrul unui Birou Permanent Național.

„Îmi propun să câștigăm Primăria Capitalei, fiindcă avem, în acest moment, primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță și Rareș Hopincă și Robert Negoiță. O avem și pe Gabi Firea. Eu cred că, dacă azi s-a dat hotărârea de Guvern cu data de organizare a alegerilor, în weekend o să am mai multe întâlniri cu organizația de București. Probabil că o să facem un Birou Permanent Național la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre înțelegerile dintre partidele din coaliție de a nu se ataca în campanie, liderul PSD a subliniat că acestea reprezintă doar „o înțelegere verbală, nu un document”.

El a precizat că viitorul candidat al PSD va fi un politician cu experiență administrativă, care să vină în fața bucureștenilor cu proiecte clare și cu rezultate deja obținute. „Oricare dintre cei pe care i-am enumerat mai devreme au făcut lucruri, nu doar au spus că o să facă. Candidatul nostru are ce să arate în spate, ca și experiență administrativă, și campania va fi axată pe proiecte”, a adăugat Grindeanu.

Totodată, liderul social-democrat a comentat și sondajele recente legate de alegerile locale. „S-au mai făcut, nu de către noi. Am văzut public și le-ați văzut și dumneavoastră, dar nu de către PSD”, a precizat acesta.

Grindeanu a mai subliniat că partidul mizează pe o campanie bazată pe soluții concrete pentru București, chiar dacă în trecut dezbaterile electorale au fost adesea dominate de atacuri politice.