Mai e puțin până la începerea oficiala a campaniei, iar sistemul încearcă cu orice preț să blocheze suveraniștii. Dosarele penale facute la comandă sunt ținute la sertar, timp in care procurorii deschid un alt dosar in rem ce vizează fapte de instigare publică si in care este vehiculat și numele lui George Simion.

Vorbim despre mai multe dosare penale deschise până în aceste momente.

Înainte de a începe oficial campania pentru alegerile locale comasate cu cele europarlamentare, suveraniștii se aflau deja sub un atac din partea sistemului. Erau deschise mai multe dosare, însă toate acestea stagnau.

În luna iunie a anului 2024, procurorii de la Parchetul General au deschis un alt dosar penal în care erau vizați reprezentanți AUR în legătură cu scandalul semnăturilor false pentru candidatura lui Silvestru Șoșoacă.

De atunci au trecut 10 luni, însă ancheta stagnează în continuare. Practic trebuiau făcute mai multe percheziții informatice, însă acestea au tot fost amânate. De altfel, dispozitivele reprezentanților AUR, dar și cele ale liderului George Simion se află în continuare la procurori.

În paralel, apar alte acuzații. Procurorii de la Parchetul General au deschis un nou dosar penal in rem pentru instigare publică. În acest dosar este menționat și numele liderului AUR George Simion. Vorbim despre niște fapte destul de grave – despre instigare la violență, dar și despre un dosar care a fost deschis chiar înainte de a începe oficial campania electorală.

Sursa: Realitatea din Justitie