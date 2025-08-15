Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informatii in Sfintele Evanghelii, ci numai in Traditia Bisericii. Potrivit acestei Traditii, Maica Domnului a fost instiintata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viata: „Acestea zice Fiul tau: Vremea este a muta pe maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeste cuvantul cu bucurie, de vreme ce vii la viata cea nemuritoare“. Dupa ce Fecioara Maria si-a cerut iertaciune de la toti, si-a dat duhul. Domnul Insusi S-a coborat din ceruri pentru a primi in mainile Sale sufletul ei cel sfant. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii orbilor si auzul surzilor s-au deschis, ologii si bolnavii s-au vindecat.

Trupul a stat trei zile in mormant, dupa care a fost ridicat in chip tainic spre lacasurile ceresti. Traditia marturiseste ca Toma soseste la Ierusalim in a treia zi dupa inmormantarea Maicii Domnului. Dorind sa cinsteasca trupul ei, Apostolii au deschis mormantul. Dar minune! Mormantul era gol. Trupul Fecioarei Maria a fost ridicat la ceruri de Fiul ei.

Dupa credinta Sfintei noastre Biserici, la Adormirea Maicii Domnului, trupul ei n-a cunoscut stricaciunea, care vine dupa moarte, nici n-a ramas in mormant. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu si preaslavit, a fost mutata si cu trupul la ceruri, ca o parga a intregii omeniri.

Dar, spre deosebire de Mantuitorul, ea a fost dusa la ceruri nu prin puterea ei proprie, ci prin vointa Fiului ei, Domnul nostru Iisus Hristos; iar acolo, in ceruri, se roaga de-a pururi pentru noi. Sa avem, asadar, mare incredere in ocrotirea ei, pentru ca ea singura poate mijloci inaintea lui Dumnezeu cu indraznire de mama.

In icoana Adormirii Maicii Domnului, Mantuitorul tine pe brat sufletul Maicii Sale, ca pe un copil infasat in haine albe si-l arata ingerilor, dupa cum Maica Domnului in viata pamanteasca a purtat pe pruncul Iisus pe bratul stang si cu mana dreapta L-a aratat lumii.

„Adormirea Maicii Domnului este si mutare la ceruri care nu este nici inviere si nici inaltare. Aceasta mutare a ei nu este numita inviere, pentru ca ea nu s-a aratat pe pamant cu trupul inviat ca sa fie vazuta de oameni cum S-a aratat Hristos. Nu se numeste nici inaltare, pentru ca nu s-a inaltat la ceruri cu propriile puteri, ci se numeste mutare”, marturisea intr-o predica Preafericitul Parinte Patriarh Daniel.

Maica Domnului a trecut prin moarte, insa trupul ei nu a suferit stricaciunea. Acest adevar este exprimat de troparul praznicului: „Intru nastere fecioria ai pazit, intru adormire, lumea nu ai parasit, de Dumnezeu Nascatoare. Mutatu-te-ai la viata fiind Maica Vietii si cu rugaciunile tale izbavesti din moarte sufletele noastre”.

Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sarbatoare din cele inchinate Maicii Domnului si s-a dezvoltat incepand cu secolul al V lea, dupa Sinodul de la Efes din 431, cand Maica Domnului a fost numita Nascatoare de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului a fost asezata la noua zile dupa praznicul Schimbarii la Fata a Domnului pentru ca Maica Domnului este mai presus de cele noua cete ingeresti, este mai cinstita decat heruvimii si mai marita fara de asemanare decat serafimii.

Pe 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mare, se sarbatoreste Ziua Marinei Romane si a Fortelor Navale. In porturile si orasele de la mare si Dunare sunt organizate manifestari dedicate acestei sarbatori.

Maine, Biserica cinsteste Sfanta Mahrama a Domnului si face pomenirea:

– Sfintilor Martiri Brancoveni: Constantin Voda cu cei patru fii ai sai: Constantin, Stefan, Radu, Matei si sfetnicul Ianache.

Sursa: CrestinOrtodox.ro