Speranța de viață a românilor a crescut în ultimii ani, dar este încă departe de media europeană.

În 2024, speranţa de viaţă a urcat la 76,6 ani, cu două luni mai mult decât în 2023 şi cu un ani și 6 luni ani mai mult faţă de anul 2022.

Totuși, românii trăiesc cu 5 mai puţin faţă de vârsta media europeană, observă Radio România Actualități citând Eurostat.

Diferența este încă și mai mare, aproximativ 8 ani, față de statele cu cei mai longevivi cetățeni. În Suedia și Italia şi Spania, speranța de viață depășește 84 de ani.

Media Uniunii este de 81,7 ani, în timp ce în România este de 76,6 ani. Sub noi este doar Bulgaria, cu cea mai redusă speranţă viaţă, în 75,9 ani. La acelaşi nivel cu noi este Letonia şi apoi Lituania, cu 76,7 ani.

Ca regulă generală, cele mai mari speranțe de viață se întâlnesc în țările mediteraneene, în țările nordice și în vestul Europei.

În Europa de Est și în Balcani, media nu sare de 80 ani.