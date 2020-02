Terenul numărul 3 de la Complexul Sportiv Milcovul din Focșani, pe care se antrenează grupele de copii și juniori, arată jalnic: noroi și smocuri de iarbă. Situația persistă din toamnă, iar administratorul bazei sportive, CSM Focșani 2007, nu a luat nici o măsură. Oficialii de la clubul Primăriei Focșani (CSM Focșani 2007) nu par deloc interesați de rezolvarea acestei probleme. De altfel, în fiecare an se ajunge în situații similare, din cauza neglijenței autorităților, precum și a unor interese din afara mișcării sportive. ”Este regretabilă starea în care a ajuns acest teren. Copiii și juniorii nu se pot antrena pe un asemenea islaz, că teren de fotbal nu i se poate spune. Plus că există risc mare de accidentare. Din păcate, situația se repetă de la an la an. Nu se face o rotație a terenurilor de antrenament, nu este nimeni care să administreze rotația terenurilor pentru antrenament, ca să nu se distrugă suprafețele de joc. Timp de cel puțin două luni, primăvara, când sunt cele mai multe competiții fotbalistice de copii și juniori, Primăria Focșani închide terenurile pentru lucrări de mentenanță cu firma lui Adrian Oprișan și gata, consideră că au rezolvat problema. În acest fel, nu avem baze sportive în momentele cheie și, în consecință, nu avem nici fotbal de calitate la copii și juniori”, spune Dan Dumitru, președintele Asociației Județene de Fotbal Vrancea.