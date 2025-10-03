Râurile din Muntenia se află sub cod roșu de inundații până sâmbătă, la ora 12:00, ca urmare a precipitațiilor de peste 100 l/mp prognozate.

Administrația Națională Apele Române a mobilizat peste 500 de angajați, 75 de utilaje pentru prevenirea efectelor viiturilor rapide și 20.000 de saci de nisip pregătiți pentru consolidarea digurilor.

Fenomenele hidrologice sunt deosebit de periculoase pentru râurile mici, unde viiturile rapide pot provoca efecte locale semnificative, deși în prezent nu au fost depășite cotele de atenție.

Cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat în bazinul hidrografic Jiu (50–60 l/mp la 9 stații), Olt (50–59 l/mp la stațiile Resca și Mărunței) și Argeș-Vedea (peste 40 l/mp la o stație). Monitorizarea este realizată continuu de hidrometri, care transmit cotele la dispecerate și autorități.

Acumulările gestionate de Apele Române și Hidroelectrica sunt pregătite să preia surplusul de apă și să atenueze undele de viitură.