Pilotul Simone Tempestini a câştigat titlul de campion naţional absolut al României, pentru a zecea oară, un record, după s-a impus sâmbătă în Raliul Vâlcii, etapa a şaptea a Campionatului Naţional de Raliuri.

Echipajul Simone Tempestini/Carmen Poenaru (Skoda Fabia RS Rally 2) a fost cronometrat cu timpul de 01 h 25 min 27 sec 9/10, obţinând totodată şi titlul de campion naţional pe macadam.

Pe locul secund în cursa de la Vâlcea s-au clasat, la 39 sec 5/10, fraţii Norbert şi Francesca Maior (Citroen C3 Rally 2), câştigătorii ediţiei de anul trecut.

Podiumul a fost completat de echipajul Andrei Gîrtofan/Tudor Mârza (Skoda Fabia RS Rally 2), la 1 min 46 sec 3/10.

Austriacul Manfred Stohl (Citroen C3 VR5), fost campion mondial WRC, s-a clasat pe locul al patrulea, la 2 min 27 sec 5/10.

Cu cinci victorii din şase posibile în actuala stagiune, Simone Tempestini (Skoda Fabia Rally2 Evo) are un avantaj confortabil în clasamentul general, fiind urmat de Andrei Gîrtofan şi Norbert Maior.

Penultima etapă a sezonului va avea loc pe 18 şi 19 octombrie, Tess Rally Braşov & Târgu Secuiesc.

