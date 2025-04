Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, marți, 8 aprilie, că noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate ar putea deveni funcțională până la jumătatea anului 2026.

Oficialul a anunțat, la Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), că Ministerul Sănătății încearcă să facă ceva inovator în România, şi poate şi în Europa, respectiv un spital complet digitalizat.

„Digitalizarea în sine este un proces complex care nu poate să lase sănătatea în afară. Iar ceea ce se întâmplă acum în sectorul sanitar are câteva paliere, care cred că sunt de interes mare pentru autorităţi, pentru cei care decid politicile de sănătate, dar şi pentru beneficiarii serviciilor de sănătate, pentru pacienţi.

Aş vrea să trec în revistă care sunt principalele zone care sunt accesate de această revoluţie tehnologică sprijinită de digitalizare, de utilizarea inteligenţei artificiale în acordarea serviciilor medicale. În primul rând este vorba despre dezvoltarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate, chiar dacă nu Ministerul Sănătăţii este principalul beneficiar.

În mod evident, principalii beneficiari, în momentul în care această platformă, sperăm ca până la jumătatea anului viitor ea să fie definitivată şi să devină funcţională, vor fi pacienţii, vor fi medicii, care pot să acceseze toată gama de servicii de care au nevoie din punct de vedere al platformei informatice.

Şi, nu în ultimul rând, vom avea suficiente date încât să fundamentăm politicile noastre de sănătate şi să prioritizăm acolo unde, în mod evident, ele încă necesită sprijin”, a spus Alexandru Rafila, potrivit Agerpres.

De asemenea, ministrul a subliniat că România, ca țară membră a Uniunii Europene, trebuie să se ralieze spaţiului de date din domeniul sănătăţii de la nivelul Uniunii Europene, iar acest spaţiu de date este în perioada de pregătire. Potrivit oficialului, platforma integrată a asigurărilor de sănătate este un element cheie pentru ca România să devină parte a acestui sistem.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății a menţionat că în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt aproximativ 200 de spitale introduse în procesul de digitalizare, alături de platforma informatică, al cărei beneficiar este Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

„Încercăm să facem ceva care să fie, dacă vreţi, inovator în România şi poate şi în Europa. Este vorba de un spital complet digitalizat. De curând am fost în Coreea de Sud, am făcut o vizită oficială acolo şi am vizitat un astfel de spital complet digitalizat, care monitorizează permanent pacientul din punct de vedere al modului în care este investigat, cum evoluează pacientul şi,

ceea ce este foarte, foarte important, monitorizează activitatea profesională a fiecărui cadru medical, fie că discutăm de un medic sau de un asistent medical, încât ea să se suprapună cel mai bine cu nevoile pacienţilor din spitalul respectiv”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Primul spital complet digitalizat, la Târgu Mureș

Alexandru Rafila a mai anunțat că primul spital complet digitalizat ar urma să fie făcut la Târgu Mureş, în cadrul unui proiect realizat împreună cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţă şi Tehnologie din Târgu Mureş, şi va constitui „un model de practică pentru anii viitori”, care poate să fie extins în majoritatea spitalelor din România.

Un alt subiect abordat de Alexandru Rafila a fost cel al resursei umane calificate, care este esenţială pentru ca acest proces de digitalizare să aibă succes.

„Fără o reformă şi fără pregătire a personalului, nu o să putem să facem această reformă digitală. Noi avem deja introduse în mai multe spitale sisteme digitale care încă nu sunt operaţionale, pentru că schimbarea de mentalitate…

Sunt două lucruri diferite aici, unul este legat de pregătirea personalului, de schimbarea de mentalitate pentru utilizarea acestor instrumente digitale pe care ei le-au la îndemână.

Acesta e un lucru care se petrece în timp, este un proces, şi dacă o investiţie este mult mai uşor de făcut, o schimbare de mentalitate şi o pregătire a personalului este mai greu de realizat”, a punctat ministrul Sănătăţii.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti) organizează, în perioada 8 – 11 aprilie, la Palatul Parlamentului, o nouă ediţie a evenimentului Digital Innovation Summit Bucharest (DISB). Ediţia din acest an reuneşte peste 200 de speakeri din mai mult de 30 de ţări.