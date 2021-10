Lucrările de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale ”Ionel Sîrbu” din Ciorăști au fost stopate, nu se mai lucrează pentru că nu s-au mai virat bani de la Ministerul Dezvoltării. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul MDLPA are o problemă cu faptul că lucrările sunt executate de firma administrației locale SC Prestări Servicii Ciorăști SRL. Este pentru a doua oară când această entitate a statului român blochează o investiție în Ciorăști, pe acest motiv, însă Comisia Europeană nu i-a dat câștig de cauză niciodată. Acum, Autoritatea de Management a emis o notă de conformitate pentru o corecție financiară de 3,139 milioane lei, care înseamnă blocarea investiției de la Școala Gimnazială Ciorăști. ”Este efectiv de neînțeles pentru noi cum este posibil ca o instituție, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, să se înverșuneze într-o asemenea măsură asupra unei comunei mici ca a noastră. Primăria Ciorăști a înființat o firmă proprie tocmai pentru a reduce costurile cu investițiile, pentru ca lucrările să fie executate la o calitate ridicată, iar profitul obținut să se întoarcă în comunitate. Iată însă că, în loc să fim sprijiniți de o instituție care în ființa ei este pentru a ajuta dezvoltarea comunităților locale, ni se pun piedici din motive inventate.”, spune primarul comunei Ciorăști, Nicolae Braicău.

AM POR susține că Primăria Ciorăști nu ar fi avut dreptul să lucreze cu societatea proprie, din trei motive: nu a justificat alegerea derogării de la achizițiile publice, nu ar fi demonstrat îndeplinirea condițiilor art. 31, lit. b, din Legea 98/2016 și nu a fost analizată oportunitatea în etapa de planificare generală a achizițiilor. Potrivit reprezentanților administrației locale, Primăria Ciorăști a demonstrat în documentația trimisă că a respectat toate cerințele:

– Raportul preț – calitate este unul avantajos, iar costurile sunt mai mici decât într-o procedură competitivă de achiziție publică. Au fost realizate până acum șase investiții cu fonduri guvernamentale și europene cu firma noastră, în condiții foarte bune, pentru care nu au fost niciun fel de obiecții

– În Legea 98/2016 este impusă condiția ca 80% din veniturile firme proprii să provină de la primărie. Primăria a depus la AMR POR o expertiză contabilă extrajudiciară prin care se demonstrează că ponderea veniturilor obținute de SC Prestări Servicii Ciorăști SRL de la Primăria Ciorăști din total este mai mare de limita de 80% cerută de lege: 97,62% in anul 2017, 94,99% in anul 2018, 95,27% in anul 2019. În mod curios, această expertiză nu a fost luat în considerare.