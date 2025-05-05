Liderii PNL au votat pentru susținerea necondiționat a lui Nicușor Dan în turul 2, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Decizia a fost luată în ședința conduceri liberale.

Știre în curs de actualizare.

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