Mikhail Kovalchuk, președintele Centrului Național de Cercetare Kurchatov și unul dintre apropiații lui Vladimir Putin, a lansat o teorie conspiraționistă șocantă la Forumul Învățătorilor. El susține că, odată cu avansul tehnologic și automatizarea prin roboți, munca umană devine inutilă. În acest context, afirmă că statele occidentale ar fi pus la cale un plan global de reducere drastică a populației, până la 90%.

Instrumentele invocate de el ar fi așa-numitele „tehnologii sociale”, precum „promovarea LGBT” și „ideologia fără copii”, dar și arme biologice capabile să extermine rapid mase întregi.

„Occidentul înțelege că un număr uriaș de oameni devin inutili. Au început să se pregătească pentru reducerea populației lor. Au introdus drepturile LGBT pentru a împiedica procrearea. Iar cei care nu au acceptat drepturile LGBT au primit un al doilea program—familii fără copii. Într-o generație sau două, nu vor mai putea procrea. Iar restul va fi tratat cu arme biologice: un virus ipotetic cu o rată de mortalitate de 90% va veni și va decima populația,” a declarat Kovalchuk, citat de Moscow Times.

Șeful Institutului Kurchatov a mers mai departe, afirmând că elitele occidentale intenționează să păstreze „doar mica parte de oameni de care au nevoie” și că „nu consideră restul ființe umane”. În plus, le-a transmis celor prezenți să nu uite că „nu avem prieteni nicăieri, în afară de armată și marină”.

Evenimentul, organizat pentru prima dată în 2025 de o fundație legată de Mitropolitul Tikhon Shevkunov, mentor spiritual al lui Putin, a inclus un talk-show cu propagandistul Vladimir Solovyov și un flash mob cu artistul Oleg Gazmanov. Peste o mie de participanți au fost prezenți, iar transmisia live pe VKontakte a adunat peste 325.000 de vizualizări.

Discursurile conspiraționiste ale lui Kovalchuk nu sunt noi. În septembrie 2024, acesta vorbea deja despre aceleași „planuri occidentale”, acuzând țările vestice că „își reduc populațiile prin LGBT și familii fără copii” și că „restul va fi distrus biologic”. Atunci avertiza că pericolul este „cu atât mai grav pentru că e ascuns” și poate fi combătut doar prin „educarea propriilor noastre populații”.

Declarațiile sale vin într-o perioadă tensionată pe plan geopolitic, unde se intersectează discursurile despre tehnologiile sociale, biologia sintetică și propaganda politică. Prezența masivă la forum și răspândirea mesajelor în online au contribuit la vizibilitatea internațională a ideilor lansate de Kovalchuk.

