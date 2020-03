Fostul consilier județean PNL, originar din Panciu, Ovidiu Burdușa, în prezent secretar de stat în Departamentul Diaspora din Guvernul Orban, spune că orașul Panciu este un oraș „al numănui”, după ce primarul Iulian Nica a fost reținut pentru corupție.

„Panciu, oraș închis din motive de cod roșu de corupție. În calitatea mea de consilier județean PNL Vrancea, timp de 3 ani, am semnalat permanent derapajele administrației publice locale sub conducerea lui Iulian Nica. Am tras un semnal de alarmă la neajunsurile din oraș, lucruri aduse la cunoștință de cetățeni. Am atenționat asupra limitării democrației prin faptul că Primăria Panciu a fost transformată în moșie PSD-Nica, prin lipsa unui viceprimar. Ba, mai mult, am scris mereu despre tâmpenii făcute de Nica, cel pe lângă care era ”iz” de corupție, dar pe care autoritățile abilitate nu-l prinseseră. Iată că acum, Nica PSD și-a petrecut noaptea la ”Beciul Domnesc”, semn că problemele descoperite la Panciu de procurori sunt alarmante.

Cu toate aceste date de mai sus, mă întreb, retoric, evident: cine conduce astăzi orașul Panciu?În condițiile în care, repet, primarul e reținut la răcoare și viceprimar nu avem?!”, a scris Burdușa pe Facebook.