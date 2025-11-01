Liviu Macovei, subprefectul județului Vrancea, susținut de PNL, a participat ieri alături de deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, la un protest „spontan” pe breteaua de legătură dintre E 85 și DN 2 D, lucru care va intra în analiza „instituțiilor competente”, după cum se arată într-un comunicat al Instituției Prefectului.

„Cu privire la participarea subprefectului județului Vrancea (n. r. – Liviu Macovei) la protest: Legea prevede clar, prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, că un subprefect nu poate lua parte la acțiuni publice de protest, împotriva institutiilor statului inclusiv a Instituției Prefectului. Prefectura prin reprezentanții ei, este garantul aplicării și respectării legii la nivel teritorial. Prefectul Județului Vrancea (n. r. – Marius Iorga) se dezice public de orice acțiune sau declarație a unui reprezentant al instituției care contravine legii și statutului funcției publice și va solicita verificarea situației de către instituțiile competente”.

Rămâne de văzut dacă Ilie Bolojan îl va sancționa sau nu pe Liviu Macovei.

Foto: Subprefectul Liviu Macovei, alături de prefectul Marius Iorga.