Fostul președinte al Consiului Județean Prahova a explicat, la Culisele Statului Paralel, modul în care Victor Ponta a eșuat ca premier și ca președinte PSD din cauza lipsei de experiență politică.

Anca Alexandrescu: Fostul procuror Negulescu spune că, vezi Doamne, Vlad Cosma s-a oferit să fie denunțător.

Mircea Cosma: Doamnă, dumneavoastră, vă duceți la DNA fără să vă cheme nimeni?

A.A.: Nu.

M.C: Nu, nu…

A.A.: Totuși s-au înregistrat unii pe alții, l-au acuzat pe Vlad că înregistrările pe care le-a făcut publice nu ar fi… Inclusiv doamna Kovesi a avut o intervenție personală, atunci.

M.C: După aia l-a dat la TV și nu a mai avut nimeni să… le lege…

A.A.: Expertiza a dovedit că înregistrările prezentate de Vlad public sunt reale.

MC: Da, normal! Deci, doamnă, băiatul meu a câștigat ca student concursul mondial de pagini de internet de la Chicago în anul 2003. A primit un premiu uriaș, nu are rost să intrăm în detalii să-mi laud eu copiii. A învățat atâta electronică și atâtea mecanisme, a avut contracte cu firme din America, care dădeau comenzi să facă pagini de internet. Nici nu-mi pun problema că nu știa să-l înregistreze pe Negulescu sau pe Onea.

A.A.: Deci Vlad a ajuns să facă acest lucru pentru că presiunile asupra familiei dumneavoastra erau tot mai mari și pentru că deși s-a dus la Victor Ponta și i-a prezentat aceste abuzuri, Victor Ponta a ridicat din umeri.

M.C: Da. Când fiica mea a primit NUP pe toate cele 7 capete de acuzare făcute de Negulescu, a turbat! Și tot a târât-o într-un proces în care ea nu avea nicio treabă. A legalizat niște acte făcute de președintele de dinaintea mea al Consiliului Județean cu niște firme care au cumpărat terenuri într-un parc industrial. Conform legii, nu altfel! Dar ea de aia e târâtă, complice la favorizarea infractorilor…

A.A. Și spălare de bani. Nu? Așa au și justificat că i-au ridicat toata arhiva!

M.C: Nu, aia e prima, dosarul ala e din 2013. La sfârșit, fii-mea s-a ales cu un dosar că l-a favorizat pe Anghel Florin, fostul președinte al CJ, să vândă terenurile către investitorii din Parcul Industrial Plopeni. Eu eram într-o relație chiar de dușmănie cu Anghel Florin. Că erau notarul la care s-au dus cu actele. Erau alți doi notari din Ploiești care au făcut tranzacții asemănătoare, n-au nicio treabă. Decât fii-mea, că o cheamă Cosma, care n-a vrut să se mărite cu Negulescu.

A.A: Și Vlad are o serie de procese cu fostul procuror Negulescu.

M.C: Doamnă, le-a câștigat, nu cred că mai are vreunul. În afară de ăsta în care e cu mine.

A.A.: Domnia sa, când a făcut interviul la Realitatea Plus a povestit și a prezentat niște înregistrări…

M.C: El v-a spus așa, că lucrarea Nedelea, de a urmărit-o… eu vă dau transcriptul că dacă chiar vreți vin cu stick-ul data viitoare. Drumul Nedelea, că de aia l-a anchetat, a fost contract să se facă 10 km intr-o zi. Doamnă, a confundat, el îmi făcuse un dosar pentru un drum aprobat de Tăriceanu, pentru că au ieșit țăranii cu coasele, că li se distrug casele, că se cară pe drumul lor material de autostradă și ăla s-a făcut într-o zi, că atâta era de făcut.

A.A.: Alternativă pentru cei care locuiau acolo?

M.C: Nu! Drumul era distrus complet, lumea care ne urmărește trebuie să știe. Autostrada București-Ploiești a fost 2,8 mil de metri cubi de balast, cărați de la Târgșorul Vechi spre autostradă. Drumul Potigraful, Balta Doamnei, Gheorghița a fost pulbere. A venit Tăriceanu, că nu putea să termine autostrada din cauza primăriei Bărcănești, am rezolvat problema, s-a dat la TV, a dat declarație că daca am avea 4 președinți în țară, România ar fi în altă parte a lumii și a dat din fondul de rezervă al guvernului 300 de miliarde lei vechi ca să facă drumurile alea pe care s-a circulat nu numai pentru ăla. El v-a povestit că am făcut un abuz că s-a făcut în 10 zile.

A.A.: Așa este!

M.C: Da, doamnă! Vă dau NUP-urile, că fapta nu există. Cum poți să vii la TV și să spui chestiile astea?

A.A.: Păi acum veniți dumneavoas și spuneți cum s-a întâmplat.

M.C: A arunca cu noroi e foarte ușor, că tot rămân pete. Dar eu am în spatele meu 55 de ani de activitate. Eu lucrez din 1968, nu lucrez de ieri sau de alaltăieri. Eu am stat pe tancuri pe Prut, când am terminat facultatea. Nu am furat portocale de pe tarabele din Ploiești. Pe o grămadă de fabrici scrie că sunt făcute de ICIM, director Mircea Cosma, pe 80 de alimentări cu apă în Județul Prahova și pe atâtea. Pe 1542 de lucrări scrie numele meu!

A.A.: Și cum ați ajuns domnule Cosma în situația aceasta?

M.C: Nu i-am angajat nevasta! Statul român, prin politica lui de cadre, nu poate să-și mai permită să mai dea putere necontrolată unora cărora le explodează capul că-s prea mari!

A.A.: Totuși, e clar, din ce mi-ați povestit, că și relația cu Sebastian Ghiță și cu Victor Ponta v-a dăunat, adică vi s-au tras foarte multe de la acest lucru. Dincolo de obsesia procurorului Negulescu, e clar, a folosit cumva aceste relații…

M.C. : Prahova este un județ de succes. El a pierdut, după Revoluție, în 8 ani de zile, 100 de mii de locuri de muncă. S-a închis Plopeniul, s-a închis rafinăria Astra, toată platforma, atelaje, 16 mii de oameni, Sinaia, mecanică fină. Câmpina, care era mândria industriei românești, nu mai are nicio fabrică sănătoasă în picioare. Avea mai mulți salariați decât populația din Câmpina.

A.A.: Dar din ce cauză, domnule Cosma? Vor să distrugă capitalul românesc? Știți de ce vă întreb… Trec de la una la alta, deoarece noi am discutat aici despre privatizarea Petrom ….

M.C.: Doamnă, la masa la care stăteam eu odată la Bruxelles, Verheugen i-a spus lui Năstase că dacă nu privatizează Petromul nu intră în UE, nu semnează capitolul acela.

A.A.: Și trebuia neapărat cu OMV?

M.C.: Doamnă, sferele de influență nu le facem noi doi, suntem prea mici. N-am făcut noi doi cui să meargă petrolul din România și industria petrolieră din România.

A.A.: Deci a fost condiționată intrarea României în UE de această privatizare.

M.C.: Eram la masă! Nu vă dăm drumul la capitolul.. Că nu aveți nici turbine eoliene. Și am martori! Am zis „Până la ziua mea, la 1 decembrie, o eoliană va funcționa în Ploiești. Și a funcționat pe centură. Pentru aia am dosar penal, făcut tot de ăștia. Cum să vă spun?… Țara trebuie să se trezească! Am făcut o Revoluție, nu știu dacă am avut principii sau a fost comandată, dar trebuie să găsim formula prin care să o închidem. Și-a atins principiile pentru care a fost făcută: pluripartidism, democrație etc. Hai să luăm ce a fost bun și să-l ducem mai departe. Nu putem ruina toată România, ca să facem ce?

A.A.: Pentru a plăti niște polițe între niște oameni care au ajuns în niște poziții, exact cum vorbeați dumneavoastră.

M.C. : Țara nu și-a găsit încă fiii. Fiii care îi trebuie și care să țină cu ea, să facă reuniunea pașnică a poporului român în hotarele lui firești și să mergem mai departe. Facem o socoteală pe harta Europei. Exceptând Rusia, România este cel mai bogat teritoriu atât sub sol cât și pe sol. Are cele mai bune cursuri de apă, are Carpații în mijloc din care pleacă în toate părțile României apă, care e rar, e lucru rar! Avem în subsol aur, argint, cupru, zinc, tot ce vreți. Are petrol, are gaze. Chiar așa? Să nu-și găsească fiii care să facă din Rom

ia ceva mai mult ca Elveția? Pentru că merită. Orice om normal își pune întrebarea: dacă în anul 40 î. Hr., Burebista avea brățări de aur și coifuri de aur, pe care le găsim prin săpături, iar astăzi nu avem o fabrică de bijuterii în România?

A.A. : Nu mai avem industrie în România.

M.C: Noi, cei mai mari producători de aur din Europa! Atunci trebuie să ne răspundem la această întrebare.

A.A.: Să ne aducem aminte că povestea cu Roșia Montană tot în timpul lui Victor Ponta a fost.

Domnule Cosma, pentru că dumneavoastra mi-ați povestit despre relația dumneavoastra cu Moldova, și aici apare Vlad în povestea cu alegerile prezidențiale… Ce s-a întâmplat atunci cu alegerile prezidențiale din Moldova?

M.C.: Doamnă… Deci în Moldova sunt 600 de mii de cetățeni români, poate mai mulți deja, pe o lege pe care am inventat-o, fac parte dintre inventatori, în 1993, alături de Adrian Năstase și Valeriu Matei. Nu are rost să ne dăm acum… Am considerat absolut firesc ca cetățeanul care a locuit în România Mare, copilul lui să aibă drepturile românului. Că au apărut și alte elemente și alogenii care au venit după aia ca ocupanți, după 1940, dar noi în acea lege scrisesem: toți cei cu acte în Moldova în 28 iunie 1940, a pactului Ribentrop-Molotov. Bun. Orice om politic valorifică voturile alea. Că-s cetățeni români, și ăia trebuie să voteze. Pentru că în Moldova niște politicieni de doi lei s-au dus să-i bage pe români, care-s 72%, să-i bage în partide de dreapta în cea mai săracă țară a Europei și să acuze stânga… PSD nu avea nicio valoare acolo că era de stânga, noi suntem de dreapta. Uitați-vă pe voturi, PSD are 3,2. Noi am făcut o campanie, chiar dacă eu eram cu control judiciar, dar îmi dădea ăsta voie să plec, am făcut o campanie că Ponta a fost pe primul loc. Deci asta s-a întâmplat în Moldova. Dar nu era cu bani, era cu acele cuvântări patriotice.

A.A. : Și dosarul cum a apărut cu cumpărarea voturilor din Moldova până la urmă?

M.C: Habar n-am ce interceptări au fost, că apar și eu în unele. Când îi spun lui ăla… Nu știu cum îl chema…

A.A.: Cu tigăile!…

M.C: Nu, nu! Tigăile sunt în Ploiești.

A.A.: Înțeleg că le-au folosit că rămăseseră în stoc.

M.C: Nu, nu e adevărat, aia e o poveste a lui Negulescu. Tigăile s-au folosit în Ploiești, era celebrul afiș „Arde-i pe PDL-iști” și tigaia era sub.. Cât era pachetul atunci, 10 lei. Erau tigăi din alea chinezești cu 3 lei, 8 lei, nu știu ce pomană a fost, de unde, ce capăt de producție… Dar nu aia e problema. Cu tigăile e altceva, a vrut să-l compromită pe Savu, că s-a luat de Negulescu la TV și i-a cerut lui Kovesi să spună ce se întâmplă la DNA Ploiești. Atunci a apărut că Savu, în campania electorală, a folosit tigăi. Poate că o fi folosit, nu știu, eu eram președintele partidului. Eu nu am cumpărat nicio tigaie.

A.A.: Savu a povestit mai multe atunci, a publicat povestiri și despre legăturile cu Florian Coldea și despre aranjamente…

M.C.: Lucruri care într-un stat normal nu trebuie să se întâmple.

A.A.: Vă întreb de ce pentru că a apărut o interceptare publică a unei discuții a dumneavoastră cu Daniel Savu și cu Vlad exact despre aceste momente.

M.C.: Da, deci în Moldova, Mircea Cosma a plantat 32 de monumente. Mai sunt în Moldova 32-33 de monumente de Lenin din cele 800-900 care au fost. În locul lor s-au pus voievozi, oameni de cultură români s.a.m.d.. Și mai sunt 7 tancuri din cele care au fost. La aceste monumente s-au ținut niște cuvântări patriotice. Ponta este primul care totuși a făcut lucrări în Moldova. A aprobat Guvernul fondul acela de 100 mil euro pentru școli, spitale…

A.A.: Da, a trimis și niște mașini, bani pentru teatrul din Chișinău, biblioteca…Da, dar Vlad apare totuși ca denunțător în acest dosar. De aceea vă întrebam ce s-a întâmplat acolo, că ceva a fost. Bănuiesc că nu l-a forțat pe Vlad să spună niște lucruri, nu le-a inventat…

M.C.: Nu l-au forțat? Doamnă, fata mea era plecată. Nepoata mea era acasă. Și s-a făcut percheziție.

A.A: În prezența copilului.

M.C.: Nu a mea. Eu am aflat după aceea. Când fata mea era plecată i s-a luat toată arhiva. Metoda lui Stalin. În dosarul care e pe ROL au luat de la CJ – și vă las actele alea – toate documentele lucrărilor în original ca să nu mă pot apăra, deși legea spune altceva. Am refăcut din memoria calculatoarelor, până în 2017. De aceea Înalta Curte, completul de 5 judecatori, primind explicațiile corespunzătoare a zis „casați-l că nu are probe”, „rejudecați-l! Nu aveți probe”. Această metodă s-a folosit și pentru Moldova. Probabil că deja fiul meu se trezise și a intrat în jocul lor murdar să vadă până unde le merge măsura și tupeul.

A.A.: Puneau presiune pe dumneavoastra, pe Andreea, pe Vlad. Dar e clar că nu mai erați dumneavoastra ținta, vă folosea pe dumneavoastra împotriva lui Ghiță și a lui Ponta.

M.C.: Nu, nu puteau să mă folosească pentru că am refuzat. Deci Vlad era deputat, se întâlnea toată ziua cu Ghiță la Parlament și cu ei, se întâlnea cu Ponta, dar la un moment dat probabil că fi-miu a simțit pericolul acestor falsuri care se înscenează la Ploiești. Și din acel moment a păstrat acte în copie.

A.A: Și a și făcut înregistrări.

M.C.: Mie mi-a spus așa fi-miu… Nu ar trebui să vă spun asta, dar o spun. Am înregistrări. Eram în februarie 2018. Le-am făcut de-a lungul anilor. Le-am făcut cum m-au învățat ăia acolo, la Chicago. Am inregistrări, mergem la pușcărie și dăm înregistrările de acolo. Bă, ești nebun? Dă-le acum! Dacă le ai, dă-le acum, n-am ascultat niciuna, dar i-am zis să le dea. Și atunci mi-a spus de ce a vrut să meargă cu mine în Moldova. Eu nu am știut că au făcut toate alea. M-am întâlnit și eu acolo cu Academia din Moldova, cu prietenii mei, cu Dabija, cu toți ăia… Și am pus la cale ce investiție culturală mai facem. Nu mă ocupam cu altceva! Dar acum revenim la Ponta. În cele 4 puncte majore pentru unirea cu Moldova una este infrastructura: energetică, rutieră, feroviară…

A.A.: Lucrările s-au continuat. Ungheni…

M.C..: Să faci țeava de gaze Iași-Ungheni care a ajuns în Chișinău… Eu am fost acolo cu comisarul Hahn.

A.A.: Corect. Și eu am fost la inaugurarea lucrărilor și la Iași…

M.C.: Deci astea sunt lucruri pozitive. Ponta trebuia sa castige in Moldova, nimeni n-a avut curajul sa faca ce a facut el. Si repet, si pentru Basescu, sa auda. Romania Mare a avut 23 de poduri peste Prut. In 30 de ani nu s-a facut niciunul. Nu pot sa ma bat cu caramida in piept ca am facut ceva pentru Moldova, ca n-am facut o cale ferata cu ecartament normal, si n-am continuat proiectul lui Ceausescu- cea mai mare statie de transformare din Romania se afla la Isaccea. Se pot vehicula prin ea 2500 de MW, Moldovei ii trebuie 800. Sa nu faci linia pana la Chisinau, sa iei sabia lui Damocles energetica de pe capul Moldovei, sa nu le dai incredere. Ponta a avut curaj si a pornit gazele.

AA: Sunt si eu de acord cu dumneavoastra, a facut lucruri bune in calitate de premier, insa faptul ca a stat la masa cu acesti indivizi.

MC: Era alta generatie.

AA: Ce s-a intamplat, aici impreuna am discutat despre faptul ca s-au facut niste liste, au fost niste abuzuri, niste vieti distruse.

MC: Ei se pregateau sa ia puterea, doamna. E clara pentru oricine.

AA: pai si asa se ia puterea, prin abuzuri?

MC: Aici cu abuzurile e o alta discutie. Ei se pregateau o echipa sa ia puterea, ca din echipa unii au jucat la doua capete e alta discutie. Personajul negativ in Biblie e Iuda, unii au fost Iuda acolo

Romania n-a declarat inchisa revolutia, acel moment trebuia sa fie momentul in care poporul roman pleaca pe o noua cale, prin instruire, prin prelucrarea legislatiei, prin adaptarea ei la omenesc, la uman. Nu se poate intra intr un stat modern, mandru ca esti roman, cu asemenea lucruri care mi s-au intamplat mie si altora.

AA: Foarte multi, sunt nenumarate cazuri in presa.

MC: Ceea ce n-am spus si trebuie spus: tara trebuie sa si regaseasca fiii. Romania Mare in 20 de ani a avut de 11 ori alegeri si 27 de guverne, daca nu sunt buni cei pe care intamplator i-a ales, ii da jos in 8 luni…pana gaseste formula potrivita. In anul 1938 Romania era pe locul 4 in Europa la productie. Deci framantarile astea ca ne costa alegerile…decat sa imprumute o mie de miliarde, sa mai tii un rand de alegeri sa-i dai jos.

AA: Unde sa-i mai gaseasca. Uitati-va ce e in politica romaneasca?

MC: Unii au incercat sa-i gaseasca la K2 si T14, unii au incercat in intalnirile din judete, unii au incercat sa creeze o echipa romaneasca la Strasbourg si la Bruxelles. Nu avem cultul unitatii de neam si de limba cu noi, nu stim care sunt problemele Romaniei. Problemele Romaniei sunt foarte simple. E tara cea mai bogata ca resurse din Europa, cetatenii ei trebuie sa traiasca cel mai bine. Este tara care a inventat rafinarea petrolului.

AA: Prima rafinarie din lume, la Ploiesti.

MC: Sa fie prima la autostrazi. Am stiut ca se fac masini in Romania, ca se fac tractoare, ca se fac rachete. Tara isi scotea aurul, argintul, cuprul, carbunii, uraniul. Astazi fiii patriei nu sunt cei care trebuie.

AA: Exact despre asta discutam noi in fiecare saptamana la Culisele Statului Paralel, despre cum s-a distrus tot, despre cum n-a mai ramas nimic si o sa le luam pe rand. Mai exista aceste structuri despre care imi vorbeati acum ca au facut toate aceste lucruri? Ca e clar ca sunt niste oameni care au facut toate aceste lucruri. Mai exista aceste ramasite ale statului paralel, asa cum il denumim noi?

MC: Eu am vazut un film cand eram mai mic. Unul dintre filme, un film Italian s-a numit Statornicia Ratiunii. Nu gasim formula de statornicire a ratiunii, deci ne hotaram intr-un referendum sa dam un program al acestei tari de 50 de ani, ce facem in urmatorii 50 de ani si orice guvern ar veni sa nu se abata de la principiile aprobate de popor in acel referendum. Autostrazile pot fi suportate de tot poporul. Discutia mea cu Dragnea si Ponta – devalorizati leul , dati 5 lei pe un euro, dar cu angajament si lege ca diferenta de 30 de bani o duceti la autostrazi si spitale.

AA: Da, domnule Cosma, dar dumneavoastra mi-ati spus- orice guvern ar veni, daca acesti baieti sunt in continuare la K2, la T nu stiu cat, daca tot ei decid in continuare destine si vieti cine poate sa faca ceva? Ponta a fost slab din punctul asta de vedere.

MC: Era prea tanar, din punctul meu de vedere era prea tanar si sunt vinovat ca am votat pentru el la acel congres sa fie presedinte, eu ma simt vinovat.

AA: Credeti ca doar din cauza tineretii a esuat in acest mod lamentabil?

MC: Lipsa experientei.

AA: Au facut ce au vrut din el, domnule Cosma.

MC: Te dai la o parte.

AA: Pai iata ca nu s-a dat, decat cand nu l-a mai vrut poporul. Nu si-a recunoscut slabiciunile..

MC: Avantajul democratiei este ca la 4 ani sau 5 ani cum scrie in Constitutie dai socoteala pt ce ai facut. El a dat socoteala, a dat socoteala, nu a mai fost. Traim pe cadavrul lui.

AA: Nu despre asta e vorba.

MC: Ce am facut de atunci daca nu l-am pus pe el? Stiti ce inseamna MAN. Camionul. Dupa razboi i-a chemat si a spus sa refaceti industria Germaniei. Trei orase refac industria de camioane, camionul se numeste MAN. Voi ati produs bombardiere in uzina asta, faceti automobilele poporului german si motocicletele. Cum se numeste fabrica? BMW. Astazi statul poate mai are o actiune sau primariile care au pus capitalul si au fondat fabrica. Asta e fondul suveran de investitii. Asta e programul pe 50 de ani.

AA: Au incercat sa-l faca mai multi, dar nu au reusit, tot din cauza statului paralel.

MC: Nu stiu daca e statul paralel.

AA: Niste personaje.

MC: Niste personaje, care uneori prin conjunctura ajung la niste posturi pe care nu le merita.

AA: Nu e vorba de institutii, e vorba de personaje care au condus destinele Romaniei.

MC: Noi trebuie sa fim constienti ca am avut o experienta de 20 de ani ca Romania Mare si am schimbat 27 de guverne.