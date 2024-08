Realitatea PLUS a publicat o nouă înregistrare bombă în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, care dezvăluie o conversație între Cătălin Hideg, denunțătorul lui Florian Coldea, și Doru Trăilă, avocat cunoscut pentru legăturile sale cu structurile așa-numitului „Stat Paralel”.

CĂTĂLIN HIDEG: Da!

DORU TRĂILĂ: Alo! Bună seara!

CĂTĂLIN HIDEG: Vă salut!

DORU TRĂILĂ: Așa, deci am vorbit de… ăă, am discutat-o cu dumneavoastră. A zis că verifică săptămâna viitoare, întreabă dacă e ok și dacă o astfel de cerere ar avea șanse și asta aflăm, repet, undeva săptămâna viitoare, o să ne spună exact când și cum o depunem. O să vă zic eu ce nevoie de documente aș avea, dar asta… Deci eu am transmis solicitarea, rămâne să aflăm răspunsul săptămâna viitoare, da?

CĂTĂLIN HIDEG: Da, da! Să știu și eu ce am de făcut… ăăă.

DORU TRĂILĂ: Exact, exact și vă sun imediat ce am ceva… vă sun și vă spun cum procedăm.

CĂTĂLIN HIDEG: Din ce am înțeles, au avut o ședință ăștia ai mei… ăă vineri.

DORU TRĂILĂ: Da.

CĂTĂLIN HIDEG: Ieri, de fapt. Și au zis că .. Scuze, ieri- pardon, nu ieri după-masă. Eu sunt încă în delay, astăzi am stat acasă, am avut impresia că e weekend. Am făcut curățenie prin curte, pe aici n-a mai vrut să…

DORU TRĂILĂ: Așa, perfect.

CĂTĂLIN HIDEG: Am zăcut așa.

DORU TRĂILĂ: Și ce au făcut la ședință?

CĂTĂLIN HIDEG: A zis că pleacă acum într-o țară de asta, niște urgențe și săptămâna viitoare. E toată săptămâna ocupată pentru că au nu știu ce sărbătoare, plus că ei sunt plecați și… Săptămâna cealaltă au zis că vor decide 100% în ce formulă, pentru că anumiți directori de pe acolo încă sunt reticenți, nu au înțeles. Nu, le e greu, li se pare ciudată, dar ei neștiind despre ce e vorba… Numai că omul ăsta cu care eu am stat acolo foarte mult a zis că face tot posibilul să mă ajute și să vadă în ce formulă.

DORU TRĂILĂ: Perfect, asta e foarte bine atunci.

CĂTĂLIN HIDEG: Probabil că eu voi avea nevoie nu săptămâna viitoare, adică am avea timp, dar nu știu cât durează până facem cererea până… eu mă mișc, adică repede, nu e o problemă cu hârtiile. Problema e că era foarte bine să fi ajuns un pic, să stau de vorbă cu ei. Eu direct acolo era altceva. Dar..

DORU TRĂILĂ: Eu am explicat această situație și vedem ce răspuns primim.

CĂTĂLIN HIDEG: Bun! Oricum săptămâna viitoare ar fi bine să știm, ca să știu și eu cum mă organizez probabil. Aveți un timp așa, miercuri, marți, joi sau…!?

DORU TRĂILĂ: Nu mi-a dat un orizont de timp pentru că depinde de alții, adică întrebarea se adresează și primim răspunsul. Da?

CĂTĂLIN HIDEG: Bine! S-a făcut!

DORU TRĂILĂ: Bine, atunci! Weekend frumos și vorbim săptămâna viitoare!

