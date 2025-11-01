Ies la iveală jocurile sistemului împotriva lui Călin Georgescu! Nicușor Dan s-a dat de gol că deține informații din ancheta alegerilor de anul trecut. „Noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale”, a transmis președintele, făcând referire la Călin Georgescu, fără să precizeze însă la cine se referă prin „noi”. Nicușor Dan este și acum restant cu prezentarea raportului privind anularea alegerilor, pe care l-a promis încă de la începutul mandatului.

Într-un interviu recent, șeful statului a folosit în mod repetat persoana I plural atunci când a vorbit despre acțiunile care îl vizează pe liderul suveranist, fără să precizeze — și fără să fie întrebat — cine sunt cei la care se referă prin „noi”.

„Eu cred că doar faptul că NOI nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj. (…) Deci ceea ce ȘTIM, ȘTIM modul în care s-au influențat rețelele de socializare. (…) ȘTIM cum s-a făcut, ȘTIM că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenții de publicitate online care s-au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu ȘTIM în continuare este care este compania care a coordonat, nu ȘTIM, și de asemenea ȘTIM extrem de puțin despre fluxurile de bani.

Nu ȘTIM foarte mult despre… adică ce ȘTIM, și din nou ne-a spus PG că lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. (…) ȘTIM compania care a făcut-o, nu ȘTIM cine a plătit-o și cât a costat. (…) ȘTIM că o parte dintre ele se duc la Kremlin.”

Nu este clar la cine se referă președintele atunci când vorbește la plural, însă în presă au apărut speculații potrivit cărora ar fi vorba despre serviciile secrete. Practic, președintele pare că oferă detalii dintr-o anchetă paralelă care s-ar desfășura chiar în birourile din Palatul Cotroceni.

Nu este prima declarație controversată a președintelui pe această temă. În urmă cu câteva luni, Nicușor Dan spunea că „intuiția” îl face să creadă că Călin Georgescu ar fi implicat în „acțiuni coordonate din exterior”.

Nici până acum președintele nu a prezentat raportul promis despre anularea alegerilor prezidențiale.