Acces de furie din partea lui Nicușor Dan atunci când a fost întrebat de sumele cheltuite în campania electorală. Candidatul independent se prezintă drept cel mai transparent dintre toți, însă nu poate să justifice cum a cheltuit în precampanie mai mult decât încasase. Nicușor Dan spune că o parte din banii încasați din donații au venit cu întârziere și că în România facturile pot fi plătite și mai târziu.

Nicusor Dan: Am declarat de mai multe ori care au fost sumele pe care le-am primit. Pe cele pe care le-am primit din mici donații, cum am spus, 10.000 de oameni sunt 3,1 – 3,2 milioane de lei și în afară de asta am avut două de 800.000, două de 500.000 și una de 250.000. Astea au fost toate donațiile din precampanie.

La momentul în care am fost întrebat, o parte din bani nu veniseră, că așa se întâmplă în România, toate se întâmplă pe ultima sută de metri. La două zile sau trei mai târziu, sumele alea veniseră.

Jurnalist: La două zile sau trei mai târziu erați deja în campanie. Foloseați bani din campanie decontați de AEP pentru cheltuieli din precampanie?

Nicusor Dan: Nu doamnă, am răspuns de nenumărate ori la întrebarea asta.

Jurnalist: De unde i-ați luat pe cei 160.000 de euro? Aveați cheltuieli declarate cu 160.000 de euro mai mari decât donațiile.

Nicusor Dan: Da, la momentul acela nu încasasem toți banii pe care i-am încasat până la sfârșit și nici nu cheltuisem toți banii, pentru că după cum știți se facturează, se plătește la un timp după.

Jurnalist: Încasările erau 540.000. Cum ați putut cheltui niște bani pe care nu îi aveați. În două zile începea campania, banii aceia nu puteau fi folosiți pentru cheltuieli din precampanie.

Nicusor Dan: După cum știți, în România există un termen după care poți să plătești o factură. Pe online nu poți face asta. Pentru alte servicii, un sondaj, un panou sau… se emite o factură și la un moment dat plătești.

Jurnalist: Nu îmi răspundeți la întrebare.

Nicusor Dan: Nu, cred că am lămurit cu totul.

Nicusor Dan: Haideți că am lămurit. Am lămurit, mulțumesc.