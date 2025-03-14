Suveraniștii s-au mobilizat în număr mare și au strâns semnături pentru George Simion și Ana Maria Gavrilă. Asta după ce liderii AUR și POT au decis să candideze în tandem la prezidențiale. 

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Realitatea De Vrancea

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