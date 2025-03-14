Acasă Actual MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION... Actual MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ De către Realitatea De Vrancea - 14/03/2025 Suveraniștii s-au mobilizat în număr mare și au strâns semnături pentru George Simion și Ana Maria Gavrilă. Asta după ce liderii AUR și POT au decis să candideze în tandem la prezidențiale. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR INHGA: COD GALBEN DE VIITURI PE RÂURI DIN ȘAPTE JUDEȚE, PÂNĂ DUMINICĂ LA PRÂNZ POMPIERII MILITARI AU GESTIONAT 1.800 DE SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ULTIMELE 24 DE ORE ȘEDINȚĂ CCR LA ORA 12.00. DOUĂ NOI CONTESTAȚII PRIVIND CANDIDATURILE LUI CRIN ANTONESCU ȘI NICUȘOR DAN ATENȚIONARE ANM: COD GALBEN DE PRECIPITAȚII MIXTE ȘI VIJELII MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ ANA MARIA PĂCURARU, ANALIZA MOMENTULUI LA REALITATEA PLUS DUPĂ ÎNTÂLNIREA TRUMP-RUTTE