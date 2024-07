Miron Mitrea a făcut, duminică seara, declarații care dinamitează scandalul drogurilor din Albania, ce îl are în centrul său pe Florian Coldea și pe premierul albanez Edi Rama. Analistul politic spune că informații pe marginea acestui subiect ar exista în media încă din anii 2018-2019, însă „subiectul a fost trecut la <<și altele>>”. Potrivit acestuia, la acea vreme ar fi apărut în presa internațională fotografii în care apare și Marina Pandarof, cea supranumită „blonda lui Coldea” și care ar fi, se pare, cea care controlează, de fapt, rețeaua de escorte de lux din Capitală, unde clienți ar fi mai mulți oameni de afaceri influenți, politicieni de rang înalt și chiar miniștri.

„Din cate stiu, FBI ancheteaza niste lucruri in directia asta. Nu numai in Romania, si in Albania se vorbeste. Sunt informatii din 2019, cu doamna blonda (Pandarof – n.r.)… Au aparut pozele astea si in presa internationala. Sunt din 2018-2019. Stiu cand au ajuns informatiile la mine. Au fost fotografii in presa internationala. Presa din Romania nu a fost interesata. Ideea era ca asa, o grupare, in Europa, de politicieni si de alte persoane care ajuta cel mai mare cartel de droguri sa bage droguri prin Albania si Romania. Si in acest grup erau domana blonda, si si”, a declarat Miron Mitrea, duminica seara, in emisiunea „Culisele puterii” de la Realitatea PLUS.

Analistul politic a continuat, spunand: „Daca in presa nu s-a intamplat nimic, care teoretic e libera, la nivel guvernamental cum sa se intample? Daca ei au reusit sa creeze o lipsa de interes presei din Romania”.

Cine este Marina Pandarof, blonda lui Coldea, femeia care l-a introdus pe generalul negru în lumea miliardarilor: relații puternice în Orientul Mijlociu

Intrebat unde anume au aparut informatiile respective, el a aratat ca in ziare franceze, germane, americane.

„Astea erau informatii care interesau 3 tari. Subiectul a fost trecut la <<si altele>>”, a mai spus Mitrea.

Intrebat daca subiectul are legatura cu demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, Miron Mitrea a spus: „Nu stiu de ce a plecat (Hellvig – n.r.). Nu am inteles nici in ziua de azi. In mod cert avea informatiile si in mod cert a facut ce putea sa faca. L-a eliberat pe Coldea (din functie – n.r.), a mai eliberat si pe altii”.

„Eu nu am documente, am doar fotografii. Poate doamna respectiva s-a dus in Mexic sa manace (…(. Nu stiu. Puse cap la cap arata urat”, a mai spus Mitrea, mentionand ca peste tot in lume „exista grupuri de interese puternice care imping intr-o parte sau alta”.

Rețeaua Coldea, mega-afaceri cu străinii! Cum a dat lovitura Dumbravă