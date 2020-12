Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Judeean Prahova, a vorbit, într-un interviu în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre abuzurile din justiție, dar și despre vizita lui Victor Ponta în SUA în anul în care a candidat la prezidențiale. A doua parte a interviului luat de Anca Alexandrescu pentru emisiunea ”Culisele statului paralel”.

Cosma: Este un dosar pornit dintr-o dorinta de razbunare personala.

Anca: Da, dar la un moment dat s-a intersectat cu faptul ca dvs aveati o relatie… si ca erati in apropierea lui Sebastian Ghiță, Victor Ponta si atunci lucrurile s-au pus impreuna.

Cosma: Eram in cel mai bogat judet… acum de ce sa fiu eu ghinionist ca Ponta avea casa la Cornu, nu? De asta sunt ghinionist sau ca ma cunosteam foarte bine cu Ponta ca fusese presedinte la tineret si venea foarte des ca doar nu se duce omul la Suceava de atatea ori de cate ori se duce la Ploiesti. Ca la Suceava te duci o data pe an, la Ploiesti poti sa vii in fiecare zi. Ca faci 45 de minute. Eu mi-am tinut angajamentul din 2000 spunandu-le la prietenii mei ca ma las de afaceri ca sa vin pe autostrada la Bucuresti sunt cel care am facut autostrada Bucuresti-Ploiesti alaturi de altii, dar am participat si avem aici documente televizate cum, cat a fost implicarea intr-o lucrare a Ministerului Transporturilor in care Consiliul Județean Prahova a contribuit decisiv la finalizarea acestei autostrazi. Eu mi-am indeplinit si acest angajament, dar asta nu se poate daca nu te duci la prim- ministru.

În anul 2013 s-a ordonat un control la sange in județul Prahova si au fost verificate de o echipa ANAF si luandu-l varf de lance pe Negulescu, 165 de firme cu evaziune fiscala. Boala lui Ponta: Evaziunea fiscala. Și avea dreptate. Daca statul are niste reguli te bucuri de anumite avantaje, dar si platesti darile; ca sunt mai mari, mai mici, de aia avem Parlament, sa stabileasca.

Anca: Pai fostul procuror negulescu povesteste ca din acea investigatie asa a ajuns la Sebastian Ghita, de fapt.

Cosma: Nu. Din cele 160-170 de firme, nu! Sunt in procese decat cele care au avut tangenta cu Ghita si cu Consiliul Județean Prahova. Deci, din cele 165 de firme sunt in process vreo 12.

Anca: Dumneavoastră spuneti ca Victor Ponta, in functie atunci, a cerut aceste actiuni probabil la nivelul intregii tari, (Da, da), dar actiunea a fost deturnata de fostul procuror Negulescu cu tinta (ii spuneti fostul procuror, e un jurist si el) cu tinta Sebastian Ghita si dvs.

Cosma: Da, bine. Cu tinta pe mine si pe familia mea, pe Sebastian Ghita si daca s-au primit indicatii si pentru Victor Ponta. Si daca vreti va spun si legenda de la Comarnic ca nu e atat de grea.

Anca: Vreau sa va intreb ceva: de ce credeti ca s-a intamplat acest lucru fiindca din povestiri si asa cum spuneati si dvs stateau impreuna la masa la K2? De ce s-a ajuns la acest moment de urmarire a lui Sebastian Ghita si a lui Victor Ponta chiar inainte de alegerile prezidentiale? Isi pregateau acesti oameni care aveau aceasta putere cumva trecerea la urmatoarea putere?

Cosma: La puterea care va iesi.

Anca: Adica se puneau bine cu ambele parti?

Cosma: În momentele alea nu se stia care este simpatia; Cine va fi alesul tarii in functia de persedinte, se asteptau parerile celor cu care suntem in familie, ca acum om da-o noi cu independenta-suveranitatea, dar noi am cedat anumite lucruri cand am intrat in UE; Am cedat anumite părti cand am intrat in NATO, ca nu poti sa te apere unii, iar tu sa iti faci de cap.

Trebuie sa gandesti aceste elemenete care le-ai cedat, cum le-ai cedat si sa suporti si influenta; d-le vine sa spuna presedintele, in sensul ca iti sugereaza ca ala sa fie ales. Și asa mai departe.

Daca va aduceti aminte cred ca Ponta s-a trezit in momentul in care nu a fost primit de Obama, ci de Biden ca vicepresedinte; În ziua aia, maica-sa a fost chemata la DNA Ploiesti. Daca va aduceti bine aminte, ca eu imi aduc aminte perfect.

Anca: Si eu imi aduc aminte perfect de acel moment.

Cosma: El era acolo trebuia sa fie primit (era in Statele unite) trebuia sa fie primit si maica-sa a fost chemata la DNA, tinuta pe hol, data la toate televizoarele ca sa vada si Statele Unite.

Anca: Ce s-a intamplat cu acest dosar d-le Cosma pentru ca si dvs si Vlad, fiul dvs apareti?

Cosma: Sigur ca informatiile adunate de la toate astea au contribuit si la stoparea lui Ponta in cursa prezidentiala, probabil. Dar Ponta trebuie sa isi duca crucea. Pentru ca eu in ianuarie 2014 m-am dus la dansul in birou, cu fiul meu care era deputat. Si i-am spus: d-le se fac niste abuzuri! Uite ce face asta: fata mea e plecata in China, el a navalit cu 6 mascati in apartamentul lui fi-mea din București, i-a rasturnat toate acelea, nu se poate face asa o perchezitie! Nici pe vreema lui Stalin nu se intampla, individul trebuia sa fie acasa.

Fata mea se afla in China si Negulescu a rascolit toata casa … (Si ce v-a spus Victor Ponta atunci d-le Cosma?) Sa ma adresez ca… zic: d-le procurorii nu sunt judecatori, nu fac plangere impotriva unui judecator ca am incredere ca judecatorul judeca cu mintea, dar zic: uite ca omul asta face abuz! Asta se numeste abuz daca omul nu e acasa.

Și mi-a spus: d-le sa vorbesti cu ministrul Justitiei. Și am vorbit cu ministrul Justitiei, a ramas ca in gara, a ramas ca in gara toata povestea asta. Și atunci sa isi duca si Ponta crucea pentru ca intr-un stat trebuia sa existe parghiile si mecanismele ca nimeni sa nu poata face aceste abuzuri si să practice niste lucruri pe care le-a inventat Stalin.

Asta s-a intamplat la Ploiesti, Oradea si pe nu stiu unde, asta o afirm, nu o mai comentez.

Anca: Victor Ponta stia ca acolo, la Unitatea de elita, existau si alte dosare, se vedea la televizor acest lcuru, era pe banda, nu e ca si cum n-avea cunostinta de aceste lucruri.

Cosma: N-am vorbit cu el, eu nu mai vorbesc de-atunci.

Anca: Dar faptul ca statea la masa cu ei la K2 si se facea ca nu vede aceste lucruri?

Cosma: Repet: la bautura oamenii povestesc vrute si nevrute, oamenii atenti, cu destinele tarii sau crezandu-se buricul pamanatului noteaza. Și duc in toate partile notitele alea, ca era perioada de alegeri, ne punem bine ca nu stim cine iese.

Cand n-a fost primit Ponta la Obama deja toata lumea stia cine iese, numai un fraier nu isi dadea seama, dar era prea tarziu, mama lui Ponta era la usa la Negulescu si avem celebra imagine de pe televizor … daca ati vazut imaginea aia …

Anca: Adica Ponta n-a fost sensibilizat decat in momentul in care i-a fost atacata familia lui? (Da) In rest nu l-a interesat? (Nu, nu) Pai e corect d-le Cosma?

Cosma: Doamna, nu stiu daca e corect pentru ca lumea nu pricepe …

Anca: Totusi va cunostea de atația ani de zile si stia, vedea, avea cunostinta de aceste abuzuri! Stiu si eu aceste lucruri. Am spus.

Cosma: Poate ca ala … eu aveam atunci in 2014 aveam totusi 69 de ani, dar elegant pentru un om care face o autostrada, care introduce gaze in 50 de localitati, care introduce face magistrale de apa din valea Doftanei sau de la Maneciu in tot județul Prahova, mai sunt 2 comune care n-au surse de apa in ele din 100; asta a fost munca mea; n-am avut timp de … mai sunt 14 km de drumuri judetene nesasfaltati sau 24 din 400, cand am gasit eu, cand am venit la conducerea judetului.

D-le vrei s ascapi de el ca e prea batrân si ca are ideile mai vechi sau nu stiu ce, ii spui elegant: d-le retrage-te! Ii dai o diploma, ii dai o decoratie pentru ce a facut, dar nu il lasi in bataia vantului…

Și vine omul sa-ti spuna si-ti da scris, ca stiam ca in biroul lui daca e campanie de presedinte interceptarile sunt la curent si i-am dat scris. Și ultimul rand era: rupe hartia dupa ce citesti!

Anca: Si a rupt-o?

Cosma: Nu, am luat-o eu inapoi si am rupt-o eu; dar l-am pus: fii atent in treaba aia despre tine, in treaba aia, toti astia sunt intrebati de mine, de tine si de Ghita.

Anca: Si ce a spus?

Cosma: M-a condus pana la iesire spre scari si mi-a spus pe scari ca sa nu fie interceptat sa ma duc la ministerul Justitiei.

Anca: Si ce ar fi putut sa faca ministrul Justitiei? Cine era ministrul Justiției la momentul acela? Robert Cazanciuc? (Da) Zambesc. Stiti de ce.

Eu nu zambesc. Eu il stiu de om serios, dar nu are el acea putere de decizie personala, n-o are. Încolo e baiat cumsecade, m-a ascultat.

Anca: Și ponta de ce va trimitea la el? Ca sa ce?

Cosma: Pentru ca mi-a zis ca procurorii sunt in subordinea Ministerului Justiției.

Cosma: Deci un sistem .. asta cu Justitia nu-l cunosc, n-am avut atributii, nu stiu despre el.

Anca: Înainte sa vorbim despre cazul de la Comarnic unde apareti si dvs si Vlad pentru ca ati povestit despre faptul ca ati fost la Ponta trebuie sa va intreb, nu am cum, despre procurorul Liviu Tudose. Domnia sa a povestit in fata instantei cum mergea Sebastian Ghita la el si se ruga in genunchi sa va ajute pe dvs si ca ulterior după ce l-a cunoscut pe Victor Ponta la nunta fratelui lui Alexandru Iacobescu l-ar fi chemat Ponta la Bucuresti sa-l promoveze intr-o pozitie la Bucuresti. Ce stiti despre acea poveste? L-ati rugat vreodata pe Sebastian Ghita sa mearga la Liviu Tudose sa mearga sa va ajute?

Cosma: Nu stiu nimic de nunta aia, deci n-am participat, nu eram relatii cu Tudose decat strict că avea probleme cu Consiliul județean cu stiti ca nu s-a terminat Palatul Justitiei inceput din1996 si ca este gazduita Curtea de Apel in cladirea Consiliului județean in Palatul Culturii, s-a fisurat si cladirea tribunalului si a judecatoriei si a fost reparata, deci a fost o harmalaie generala în materie de săli, de instanta samd. De acolo l-am cunoscut pe Tudose, nu l-am cunoscut altfel si m-am intâlnit o data cu dumnealui la Bruxelles pentru problemele procuraturii la Bruxelles, am stat in același avion, atat, dar nu am avut o relatie .. n-am fost la nunta nu stiu pe cine a cununat nu cunosc problema. Dar in același timp, dincolo de declarația lui Tudose, sunt d-astea tip sa scapam de problema sa o aruncam pe altul, nu cred ca vreodata Sebastian Ghita avea ce sa-l roage despre mine pentru ca eram recunoscut ca cel mai..

Anca: Asta am vrut sa va intreb: ce putea Ghita sa-l roage pe dl Tudose…

Cosma: Băi, esti un prost, cine va spunea asta? Prietenii. Nu-i nominalizez. Ca esti cel mai sarac presedinte de CJ, stai si acum in același apartament dinainte de revoluție si faci statui. Cred ca ai ceva la cap. Asta ziceau ei probabil ca discutau: ba, trebuie sa scapam de asta, asta e cu patria, scrie carti. Face monumente. Nu ne da noua.

Anca: În judet s-a creat imaginea asta: ca familia Cosma conduce si controleaza tot judetul. Cine v-a creat imaginea asta? Si de ce?

Cosma: Un judet controleaza instituțiile statului si prefectul care nu e ales de nimeni care e si el un functionar acolo, el coordonează activitatea executiva a ministerului prin cele 52 de directii deconcentrate. Cj ale alte atributii, el este alesul poporului. Deci nu are atributii de control in consiliul judetean. De dezvoltare, de creare a serviciilor publice samd, de buna lor functionare pentru asta statul plateste prea multi bani si s-a vazut ce inseamna o directie de sanătate publică. S-a vazut in pandemia asta.

Anca: În perioada aceea lucram la guvern si stiu ca Vlad a venit la Victor Ponta si i-a mai atras atentia chiar daca dupa ce ati fost dvs a venit in mai multe randuri si l-a tras de maneca pe Victor Ponta si i-a spus despre abuzuri…

Cosma: Pe mine nu m-a interesat dosarul asta pentru ca eu am spus asa de la inceput si este o banda de televizor cand a vrut sa ma aresteze Onea si am venit la Înalta Curte sa ma aresteze si pe mine. Onea i-a spus n-avem motive de arestare. Mi-a spus mie: Domne, sunteti liber si mi-a dat control judiciar sa nu plec din tara.

Sigur ca fiul meu are instinctul de aparare ca si mine, orice om il are acel instinct de aparare si ii povestesc cei chemati care sunt intrebarile. Nu intreaba decat de cu tare.. de Ghita, de Ponta, de Dragnea si de Cosma. Ce sa tot comentam atata. Astea sunt intrebarile. Dupa care a intrebat de Badescu. Si stiti ca ati stat la .. fostul primar.. fost senator.. si putem da schema colorata ca o avem frumos aici, dar la nivelul lui 2014. Ce s-a adaugat dupa aia a urmat. Cum as putea sa va spun eu. Va dau un exemplu cu acest domn Negulescu. Nu pot sa-i zic procuror ca mi s-ar parea o blasfemie. Eu cunosc multi procurori in viata mea nici cei care au venit la taica-mio acasa sa-l ridice si sa ordone perchezitii in 55, 56, 57 nu s-au comportat in acest hal ordinar ca Negulescu, Onea si Diaconu. Nimeni nu a avut atunci… am cautat dupa revoluție sa-I intreb de lume sa-I bag in carti pentru ca vol 1 l-a scos din jurnalul cavalerului al lui taca-mio este pe piata e o editie epuizata deja se va face un film dupa el un serial de televiziune nu la noi in tara in alta tara dar se va face asa ceva n am crezut ca se poate naste. Si atunci vreau să va povestesc un episode foarte scurt.

1.00.00 pe dosarul hidro a vazut ca nu poate sa ma aresteze acea echipa din cei 3 ca acum sunt tot cei 3 la discuția asta Onea, Diaconu si Negulescu intre timp se transferase la DNA m-au suspendat 1 an din functie ca județul Prahova absolvit 600 de mil. de euro. Nu asa… si ma cheama sa dau declarații despre Ponta. Cum a ajuns Ghita propus de un colegiu de Victor Ponta in 2012. Era 2015 ce vorbi acum. Si vad in birou la Negulescu niste … pe pereti un fel de tablouri. Semanau cu covid, dar erau pe albastru. Si zic domne pune niste tablouri cu Mihai Viteazul aici e instituție statului cu regale Ferdinand ca ne apropiem de centenar cu asta ne ocupam. Poate ar fi bine sa le cumperi la fundatia Mihai Viteazul pe care o conduci. Domne noi nu ne ocupam cu asta, noi facem monumente, tiparim carti..

Anca: A fost o ironie a lui Negulescu…

Cosma: Păi a fost ironia mea ca alea nu sunt tablouri. Si zice sunt ale sotiei mele si o sa ma ocup de asta.

Anca: Deci, va sugera ca ar fi bine sa cumparati la fundatie tablourile sotiei pe care n-ati angajat-o ca sa nu se ocupe de fundatie.

Cosma: Îmi face o deosebita placere sa va spun ca dupa discutia aia a aparut dosarul penal 83 pe 2016.. Asta se petrecea la sfârșitul lui 2015 ce v-am povestit, prin care s-a dispus predarea de catre societatea culturala istorica Mihai Viteazul in foto-copie conform cu originalul a tuturor contractelor de sponsorizare si donatie incheiate de societatea dvs cu toata lumea este aici este data de Onea, nu de Negulescu.

Anca: O sa mi o dati o sa ramana la mine, o sa o arat in emisiune.

Mircea Cosma: Sa citeasca inainte ce mi s-a intamplat mie, oricum romanul e aproape scris si va fi publicat. Eu va povestesc franturi numai, dar in acelasi timp constatand din discutii ca trebuia sa ma duc, fiind in control judiciar si suspendat, trebuia sa ma duc la dansii sa cer aprobare sa ma duc in Moldova unde aveam niste proiecte – casa memoriala Paunescu, am facut 32 de proiecte, 10 biblioteci, atatea centre de calcul.

Cosma: În acest mediu m-am trezit. Mai rau ca pe vremea celor… l-am cautat pe procurorul care l-a anchetat pe tata, dar e plecat din tara, era din Uniunea Sovietica. I s-a intamplat tatalui meu pana a plecat armata sovietica din tara, pana in 1958, dupa aia nu a mai avut treaba cu nimeni.