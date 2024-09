Deși sunt peste 9.000 de contestații, marea majoritate a pensionarilor au primit bani în plus, la mica recalculare. Simona Bucura a menționat în emisiunea Culisele statului paralel, la Realitatea PLUS și cele două variante luate în calcul pentru a-i mulțumi pe pensionarii cu grad de handicap.

„Avem 9.300 de contestații. Prioritate pentru casele teritoriale de pensii este de a revizui deciziile pensionarilor care s-au adresat casei de pensii, și care, după verificare, se impune revizuirea. Ceilalți au venit la Casele de Pensii doar ca să se lămurească dacă decizia de recalculare este corectă. Cei cu dizabilități merită să fie tratați solidar de restul seniorilor. Toate aceste aspecte au fost cunoscute pentru că legea pensiilor este pe contributivitate. Partea de solidaritate, cum sunt cei cu dizabilități, face parte din Legea 448. Vom găsi soluții, pentru că ei sunt oameni cu reale probleme. Putem găsi soluții ca să fie adecvate veniturile lor. Am venit cu o soluție compensatorie. Până pe 15 noiembrie premierul Marcel Ciolacu ne-a asigurat că vom avea soluții concrete. O soluție este coeficientul de solidaritate. De pensia în plată care se va indexa vor beneficia cei 19.000 de pensionari cu handicap. A doua variantă este cu puncte de stagii de cotizare, chiar dacă au perioadă mică de contribuție. Este vorba de soluția bazată pe solidaritate. Eu consider că în cazul României condițiile speciale se justifică. Adică ăsta a fost și motivul pentru care am insistat atât de mult, fiindcă să știți că ceea ce am menținut în ceea ce privește condițiile speciale și deosebite în legislația din România reprezintă legislația cea mai favorabilă pe care o avem în Uniunea Europeană acum. Dar și condițiile din România, fiindcă angajatorii nu au normalizat condițiile de muncă și condițiile sunt altele.

Grupe de muncă, o problemă stringentă. Cum se va rezolva această problemă după noua lege a pensiilor

În condiții speciale avem 131.000 de pensionari, 74.500 cărora le-a crescut pensia. Cei care au rămas la aceeași valoare sunt 53.000 de oameni, iar la condiții deosebite, pentru 83.000 pensia a crescut, iar pentru 12.000 sumele au rămas la aceleași valori. Deci, nu toți cu grupele de muncă au pierdut. 66% din pensionarii din grupele de muncă au obținut o creștere. Este important ca cei din grupele de muncă să știe că punctajele au fost preluate. Au fost înglobate în majorarea de punctaj de 50% pentru cei cu condiții speciale și 25% pentru foștii angajați în condiții deosebite. De asemenea, aceștia li-au păstrat în continuare și reducerea vârstei de pensionare. Toate aceste avantaje au fost păstrate.

La 4,4% dintre pensionari sumele rămân la fel iar 82,5% din pensii care au crescut. Pentru 13% au rămas la fel și 200 de mii de pensii, adică 4,4% rămân la fel până se realizează echitatea. Ei au avut până acum stagii de cotizare reduse, dar pensii mai mari. Au tot fost modificări ale legislației. Indicele de corecție nu a fost bazat pe contributivitate, ci a nemulțumit și nedreptățit toți cei care au ieșit la pensie înainte și chiar după anul 2011. Una e să ieși la pensie cu indice 1,17 și alta e să ai 1,41. Dacă aveai 1.000 de lei, acești 1,41 însemnau 400 de lei în plus la pensie. Noua lege este pe contributivitate, acesta e scopul principal. Punctele de stabilitatea reprezintă soluția pentru cei care au vechime în muncă mai mare, dar în același timp ca să încurajeze stabilitatea în sistemul public de pensii. Dacă stai mai mult în câmpul muncii, vin mai mulți bani la buget. Deci, ai mulți ani de muncă, vei avea o pensie mai mare. Nedreptatea a fost pentru 3,8 milioane de oameni, care au muncit la fel ca alți angajați, dar au avut pensii mai mici. Punctele de stabilitate se dau numai pentru perioada de muncă efectivă, nu pentru sporuri sau atunci când ești și angajat și pensionar”, a declarat ministrul Simona Bucura.

VEZI ȘI Ce se întâmplă cu pensionarii care nu au primit deciziile de recalculare. Ministrul Muncii explică