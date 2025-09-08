Ajunse la Milano din toată Italia, peste 15.000 de persoane i-au adus un ultim omagiu lui Giorgio Armani, legendar cerator de modă care a murit joi, la vârsta de 91 de ani.

Camera funerară a celebrului designer a fost amenajată la Teatrul Armani, locul unde de jumătate de secol casa de modă fondată de el organizează prezentările de prêt-à-porter, notează Euronews.

Sâmbătă, peste 6.000 de persoane au intrat în teatru, decorat cu lumânări și trandafiri albi, printre ei și primarul orașului Milano, precum și creatoarea de modă Donatella Versace.

Duminică, coada pentru a intra la catafalc a început de la primele ore ale dimineții.

Pe la catafalc au trecut și alți mari creatori, precum Luisa Lusardi de la Max Mara, Santo Versace, Dean și Dan Caten de la Dsquared2, dar și președintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, care l-a descris pe Giorgio Armani drept „o excelență lombardă, un geniu și un mare antreprenor”.

Au fost prezenți și ministrul universității și cercetării, Anna Maria Bernini, dar și omul de afaceri Aurelio De Laurentiis, patronul echipei Napoli, pentru care Armani a semnat echipamentele sportive prin brandul EA7.

Alături de publicul larg, au mers și numeroase personalități din lumea spectacolului și a sportului: Isabella Ferrari, Afef Jnifen, Cristina Parodi, Federica Pellegrini și Marco Tardelli.

„S-a remarcat mereu prin eleganță, stil și, mai ales, prin simplitate, sobrietatea cu care a tratat fiecare eveniment, respectul față de toți cei care au lucrat pentru el. Cred că trebuie să fie un exemplu pentru noi, pentru Italia, pentru viitor. Să-l amintim mereu pentru incredibila sa capacitate de a fi mare prin simplitatea lui”, a spus milanezul Christian Moncada.

Pentru Alfonso Di Gennaro, venit special din Torino, Armani „a fost un mare om”.

„Am fost clienții lui toată viața. Am venit special să-mi iau rămas bun. Am avut și satisfacția de a-l întâlni personal. Mi-a semnat brațul soției, apoi am făcut un tatuaj cu semnătura lui. Ce putea fi mai frumos? Era normal să vin aici să-l salut. Chiar merită …”, a mărturisit el.

Înmormântarea, la Rivalta di Gazzola

Funeraliile vor avea loc luni după-amiază, într-o ceremonie privată în satul Rivalta di Gazzola, provincia Piacenza.

Giorgio Armani va fi înmormântat în capela familiei, unde se află deja mama sa, Maria, tatăl său, Ugo, și fratele său, Sergio.

Satul va fi complet securizat. Potrivit agenției de presă Ansa, Giorgio Armani ajungea adesea la Rivalta pentru a vizita mormântul familiei, dar și pentru a mânca „tortelli con la coda” la Locanda del Falco.

Milano își va lua din nou rămas bun de la „Regele Giorgio” pe 28 septembrie, cu ocazia prezentării de modă care marchează 50 de ani de la fondarea casei sale de modă.