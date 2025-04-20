Acasă Actual MEGAPETRECERE DE PAȘTE, LA REALITATEA PLUS. ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE CEI MAI... Actual MEGAPETRECERE DE PAȘTE, LA REALITATEA PLUS. ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE CEI MAI ÎNDRĂGIȚI ARTIȘTI AI ROMÂNILOR – VIDEO De către Realitatea De Vrancea - 20/04/2025 Cea mai mare sărbătoare a românilor se vede la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, cu un maraton de muzică de muzică și tradiții românești, cu invitați unul și unul și surprize uriașe. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR SĂRBĂTOARE 20 APRILIE – SFINTELE PAȘTI, ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI ISUS HRISTOS CĂLIN GEORGESCU ȘI GEORGE SIMION AU PARTICIPAT ÎMPREUNĂ LA SLUJBA DE ÎNVIERE VREMEA 20 APRILIE. VREMEA SE MENȚINE CALDĂ ÎN TOATĂ ȚARA LUMINA SFÂNTĂ DE LA IERUSALIM, ADUSĂ ÎN ROMÂNIA MUZEUL OUĂLOR DE PAȘTI DIN POLONIA REUNEȘTE TRADIȚII DIN ÎNTREAGA LUME A MURIT ACTORUL VALENTIN MIHALI