Medicul Ștefan Oprea, membru al Guvernului Alternativ AUR, critică dur Ministerul Sănătății pentru birocrația care întârzie recunoașterea titlurilor profesionale ale medicilor formați în Uniunea Europeană. Într-un comunicat transmis public, acesta acuză instituția condusă de ministrul Sănătății că „blochează” intrarea în sistem a medicilor care vor să se întoarcă și să profeseze în România.

„Cum puteți să vorbiți despre deficitul de medici, când la ministerul pe care îl conduceți zac de mai bine de zece luni dosare pentru recunoașterea titlurilor profesionale?”, transmite Oprea, care susține că sute de medici așteaptă de luni întregi echivalarea studiilor.

Potrivit acestuia, statul îi ține departe de pacienți pe profesioniștii care doresc să revină în țară, în timp ce lipsa de personal medical afectează tot mai multe comunități. „România se sufocă fără personal sanitar. Exportăm medici pe bandă rulantă, iar când ei vor să revină, îi izbiți de un zid de proceduri inutile”, a spus medicul.

Ștefan Oprea invocă datele CNAS, potrivit cărora 168 de localități nu au niciun medic de familie, iar în alte peste 1.000 există un deficit major de personal. El acuză Ministerul Sănătății că nu a venit cu măsuri concrete de debirocratizare, în ciuda promisiunilor publice.

Reprezentantul Guvernului Alternativ AUR cere „măsuri urgente” pentru simplificarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor și propune transferul evaluării dosarelor către Colegiul Medicilor, stabilirea unui termen de maximum 30 de zile pentru soluționare și digitalizarea completă a procesului.

Totodată, Oprea solicită publicarea unui raport săptămânal privind numărul dosarelor procesate și aplicarea de sancțiuni acolo unde termenele sunt depășite.