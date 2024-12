Este oficial! De astăzi, mandatul președintelui Klaus Iohannis ar fi trebuit să se încheie.

Paul Stănescu confirmă ca Marcel Ciolacu va fi premier. Care sunt ultimele calcule politice, cum va fi condusă țară până la formarea unei noi Coaliții la guvernare, ce arată experții în drept constituțional, sunt întrebări la care oamenii așteaptă răspuns.

Pe surse, Realitatea PLUS are cele patru nume luate in calcul de PSD si PNL pentru Cotroceni: Crin Antonescu, Ioan Aurel Pop, Emil Hurezeanu, Daniel David.

Mandatul lui Klaus Iohannis a expirat

Fost judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că Iohannis nu mai este președintele României din punct de vedere constituțional, începând de astăzi.

Mandatul șefului statului este de cinci ani și poate fi prelungit doar în caz de război sau catastrofă, situații in care nu ne regăsim. Lăzăroiu a menționat că, odată ce funcția devine vacantă, se va instituii interimatul.

„Nu mai are niciun fel de legitimitate de la noapte încolo. Orice decizie va lua Klaus Iohannis de acum încolo se va lovi de nulitate.”, a declarat avocatul Ingrid Mocanu exclusiv la Realitatea PLUS.

