Ieri, un bărbat de 65 de ani, din comuna Bălești (Vrancea), a găsit 24.100 de lei în zona Târgului din Dumbrăveni. Acesta nu a stat mult pe gânduri și s-a dus la postul de poliție, predând întreaga sumă.

Mai mult, cel care pierduse banii, un bărbat de 62 de ani, din comuna Slobozia Bradului (Vrancea), a venit la poliție și și-a recuperat prejudiciul, fiind sprijinit de polițistul care a gestionat cazul.

„Gestul făcut de cetățeanul din Bălești este unul care merită toată aprecierea. Cinstea, corectitudinea și respectul față de semeni sunt valori care dau putere unei comunități”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.